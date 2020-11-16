Хисматуллина Гузель Фаатовна
Общая информация
Родилась 12 июня 1971 года в г. Екабпилс, Латвия.
Образование
Окончила Казанский государственный университет, математик-программист, Казанский государственный университет, психолог, Институт повышения квалификации работников образования, практикующий психолог.
Трудовая деятельность
С 2005 г. — основала и возглавила ООО «Тимсофт».
Семейное положение: замужем, воспитывает дочь.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420108, ул Портовая, 25А
- Телефон: (843) 227-05-96
- Email: info@teamsoft.ru
- Сайт: teamsoft.ru
Дата последнего обновления: 16.11.2020