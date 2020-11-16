Список персон

Хисматуллина Гузель Фаатовна

Образование и наука

Общая информация

Родилась 12 июня 1971 года в г. Екабпилс, Латвия.

Образование

Окончила Казанский государственный университет, математик-программист, Казанский государственный университет, психолог, Институт повышения квалификации работников образования, практикующий психолог.

Трудовая деятельность

С 2005 г. — основала и возглавила ООО «Тимсофт».

Семейное положение: замужем, воспитывает дочь.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420108, ул Портовая, 25А
  • Телефон: (843) 227-05-96
  • Email: info@teamsoft.ru
  • Сайт: teamsoft.ru

Дата последнего обновления: 16.11.2020

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