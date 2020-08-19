Как казанские айтишники взяли «на процент» российский рынок азарта

Следком и ФСБ довели до суда первое в Татарстане дело в отношении миллионеров-разработчиков виртуальной «рулетки»

Фото: Роман Хасаев

Они презентовали свой продукт на международных выставках игровиков, а поставляли его в подпольные салоны девяти регионов страны — за исключением Татарстана. Дальше брали свои 7—15 процентов, дистанционно контролируя выручку заведений. В незаконной организации и проведении азартных игр обвиняют трех казанских бизнесменов-программистов. Как выяснило «Реальное время», на их след сотрудники ФСБ и Следкома напали при зачистке азартных заведений в Перми прошлой осенью.

«Одноруких бандитов» нового поколения «шлифовали» в Казани

При загрузке программа «ВексТрейд» имитировала рабочие инструменты трейдера для работы с ценными бумагами вне биржи. Далее появлялась картинка крутящихся барабанов, совпадение которых гарантировало «инвестору» моментальный доход. Увидев первую картинку с графиками торгов, многие проверяющие верили словам: «Тут не играют».

Вексельный «камуфляж» прикрывал подпольные игры в разных уголках России на протяжении шести лет — с 2013-го по 2019-й. Пока прошлой осенью в Перми деятельностью салонов азарта не занялись сотрудники ФСБ. Именно они в ходе контрольной «закупки» установили, что принципы работы программы «ВексТрейд» недалеко ушли от «одноруких бандитов». На допросе хозяин одного из заведений сказал, что организаторами его бизнеса являются казанцы.

В ходе разработки оперативной информации силовики вышли на две квартиры в столице Татарстана — на улицах Салимжанова и Бутлерова, откуда круглосуточно контролировали игру аж в девяти регионах страны: республиках Саха (Якутия) и Коми, Пермском крае, а также Ростовской, Омской, Брянской, Владимирской, Кемеровской и Новосибирской областях.

«Этим занимались технари-программисты из числа студентов, которые жили на тех же арендованных квартирах», — поясняет источник «Реального времени» в правоохранительных органах.

И таких студентов было не меньше десятка. Но они лишь обеспечивали бесперебойную работу систем, не имея доступа к распределению доходов и предпочитая не вникать, за что именно получают деньги.

В подпольные казино Татарстана и соседние регионы «ВексТрейд» не поставляли — это была сознательная политика казанских айтишников-бизнесменов, полагают силовики. Фото sozh.info

В подпольные казино Татарстана и соседние регионы «ВексТрейд» не поставляли — это была сознательная политика казанских айтишников-бизнесменов, полагают силовики. Кстати, расследованием этого дела занимались в 4-м (экономическом) отделе по особо важным делам Следкома по РТ, в работе которого — дела о предполагаемых преступлениях банкиров и взятках за прием первоклассников. Раскрывать преступления в сфере азарта следователям приходилось и раньше, но тут впервые дошла очередь до разработчиков программ.

5,5 млн рублей — лишь доказанный доход

Прописку в уголовном деле получили три казанских бизнесмена. Под домашним арестом ждут суда успевший побывать в СИЗО Антон Кашуров. Та же мера пресечения избрана Дмитрию Черкасову — его следователи считают организатором подпольного бизнеса. Третий обвиняемый Сергей Николаев тнаходится под подпиской о невыезде.

Всем троим предъявлено обвинение в незаконной организации и проведении азартных игр в составе организованной группы (ч.3 ст. 171.2 УК РФ). По версии следствия, за время работы авторы «ВексТрейда» извлекли незаконный доход на сумму 5,5 млн рублей.

Этот размер подтвержден добытыми по делу доказательствами — в том числе данными с компьютеров в казанских «офисах» и удаленных салонов в девяти регионах страны. Ввиду теневых расчетов в данном секторе установить реальный размер дохода за шесть лет работы не удалось.

К слову, максимальная санкция по предъявленному обвинению — те же шесть лет в условиях несвободы.

По данным следствия, «ВексТрейд» имитировал работу целого аппаратно-программного комплекса с отдельными модулями для клиента, кассира и даже виртуального «торгового робота», якобы занимавшегося подбором предложений в указанном клиентом сегменте. По факту средства уходили отнюдь не на покупку векселей реальных компаний, а на счета сети из 11-ти зарегистрированных в Москве фирм. Их создали по указанию Черкасова, полагают силовики.

На деле же программа мотала любителям азарта нервы, обеспечивала доход владельцам подпольного салона и позволяла контролировать каждый выигрыш из Казани. Причем, если владелец заведения «забывал» поделиться с казанскими разработчиками процентом от выигрыша, последние могли заблокировать игру на его компьютерах... Что лишний раз доказывает — создавался продукт именно для заработка. Ведь по закону сама его разработка преступлением не является.

Свои услуги новаторы оценивали в 7-15%.

У бизнесменов арестовали три машины

В штате подпольной веб-студии трудились программисты, техники–тестировщики, веб- дизайнеры и свой юрист. Но у каждого из обвиняемых есть и свой легальный бизнес.

В частности, Черкасов в компании с йошкар-олинскими партнерами занимается развитием сети автомоек «Акватория». Является директором и соучредителем одноименного ООО в Казани, а также председателем правления местного СНТ «Полимер», также с 2017-го имеет статус индивидуального предпринимателя в сфере техобслуживания и ремонта автотранспорта.



На своих страничках в соцсетях Черкасов сообщает, что учился в Институте социальных и гуманитарных знаний, женат, является многодетным отцом, увлекается лыжами, дайвингом и путешествиями, но трудится в сфере программирования и автомоек.

ИП Антона Кашурова существует уже 12 лет, специализация — розничная торговля бытовыми изделиями в спецмагазинах. Статус ИП есть и у Сергея Николаева.

Больших накоплений у обвиняемых силовики не нашли. Арестовали машины — «Фольксваген Туарег», «БМВ X3» и «Рено».

Вину в ходе предварительного следствия полностью признал только предполагаемый руководитель, двое других наотрез не согласны с обвинением в части организованной группы.

Любопытно, что местом распространения казанского ноу-хау стали вполне легальные международные выставки «Russian Gaming Week» в Москве, где презентуют оборудования и решения для игорного бизнеса и индустрии развлечений, и сайт Российской Ассоциации развития игорного бизнеса.

Местом распространения казанского ноу-хау стали вполне легальные международные выставки «Russian Gaming Week» в Москве. Фото mos-holidays.ru

На днях обвинение миллионерам-айтишникам утвердила прокуратура Татарстана. В ближайшее время оно поступит в Вахитовский райсуд Казани.