Камала Харрис и другие чернокожие женщины на пути в Белый дом

Насколько тяжело напарнице Байдена и ее предшественницам даются успехи в политической карьере

«Барак Обама в юбке» — так окрестили некоторые политологи сенатора Камалу Харрис — темнокожую напарницу Джо Байдена, соперника Дональда Трампа в предвыборной гонке. Байден выдвинул Харрис кандидатом на пост вице-президента США в случае своей победы на выборах. По сути второе должностное лицо в Америке будет обладать большими полномочиями. Кроме того, Харрис станет первой в истории страны женщиной вице-президентом и первым темнокожим вице-президентом. Профессор политологии Университета Флориды Шэрон Остин в своей статье для издания The Conversation рассказывает о политической карьере Харрис и ее предшественницах, которым нелегко далась дорога в Белый дом.



«Харрис преодолеет трёхвековые барьеры

Джо Байден в качестве кандидата на пост вице-президента выбрал сенатора США Камалу Харрис, американку, родившуюся в семье ямайских и индийских иммигрантов. Если Байден победит в ноябре, Харрис преодолеет трёхвековые барьеры и станет первой женщиной вице-президентом страны, первым чернокожим вице-президентом и первой чернокожей женщиной вице-президентом.

Первая женщина кандидат в вице-президенты США была выдвинута крупной партией в 1984 году — это Джеральдина Ферраро. В 2008 году губернатор Аляски Сара Пэйлин была напарницей республиканца Джона Маккейна.

До того, как Харрис была выбрана в качестве напарницы Байдена, она была его конкурентом на выдвижение в кандидаты на пост президента от Демократической партии. Она одна из многих чернокожих американских женщин, которые стремились к высочайшему посту в стране, несмотря на большие препятствия.

Джо Байден в качестве кандидата на пост вице-президента выбрал сенатора США Камалу Харрис. Фото Phil Roeder / wikipedia.org

Руки, которые когда-то собирали хлопок

Афроамериканцы пережили много препятствий на пути к политической карьере в Соединенных Штатах. Среди них рабство, Джим Кроу и лишение избирательных прав.

С наибольшими препятствиями, в частности, столкнулись чернокожие женщины. Женщины не получали права голоса в США до 1920 года, и даже тогда чернокожее население, включая женщин, все еще не могло голосовать на большей части юга. В 1960-х годах чернокожие женщины помогали организовать движение «За гражданские права», но не занимали руководящих постов.

Будучи профессором политологии, я рассматриваю подобные вопросы на занятиях по государственной политике. Но я также учу своих студентов, что у чернокожих женщин своя история политических амбиций и достижений. Как сказал преподобный Джесси Джексон-старший в 1984 году о прогрессе, достигнутом чернокожими избирателями в прошлом веке: «Руки, которые когда-то собирали хлопок, теперь выберут президента».

Сегодня чернокожие женщины-мэры возглавляют несколько крупнейших городов Соединенных Штатов, включая Атланту, Чикаго и Сан-Франциско. Чернокожие женщины начальники полиции, кандидаты в губернаторы и, в растущем числе, женщины-конгрессмены.

Теперь чернокожие женщины, у которых когда-то не было шанса даже проголосовать за президента, а тем более стать президентом, увидят одного из своих в шаге от Овального кабинета.

Союзники Байдена, как сообщается, предположили, что в связи с его возрастом и в случае избрания его на пост, он будет служить только один срок — в день инаугурации Байдену будет 78 лет, но его кампания официально отрицает эту возможность. В любом случае, его вице-президент будет занимать сильную позицию в кампании 2024 года.

Поскольку Харрис также имеет и индийское происхождение, это значительно повышает ее шансы среди электората двух сообществ цветного населения.

В 1968 году 38-летняя Шарлин Митчелл из Огайо стала первой чернокожей женщиной, баллотировавшейся в президенты от Коммунистической партии. Фото pinterest.ch

«Неподходящая» для этой работы?

Камала Харрис — зарегистрированный демократ, занимавший пост генерального прокурора Калифорнии, а затем один из сенаторов США от штата. Но исторически сложилось так, что большинство чернокожих женщин-кандидатов в президенты баллотировались как независимые кандидаты.

В 1968 году 38-летняя Шарлин Митчелл из Огайо стала первой чернокожей женщиной, баллотировавшейся в президенты от Коммунистической партии. Как и многие другие афроамериканцы, родившиеся в 1930-х годах, Митчелл вступила в Коммунистическую партию из-за ее акцентированного внимания на расовое и гендерное равенство. Черные женщины-коммунистки боролись с Джимом Кроу, линчеваниями и несправедливой трудовой политикой ради мужчин и женщин всех рас.

Президентская кампания Митчелл, которая была сосредоточена на гражданских правах и проблемах бедности, вероятно, была обречена с самого начала. В 1968 году многие штаты не допускали коммунистов на избирательные участки. Средства массовой информации от «Бостон Глоуб» до «Чикаго Трибьюн» также обсуждали «непригодность» Митчелл в качестве кандидата на пост президента, потому что она была одновременно черной и женщиной. Митчелл получила всего 1075 голосов.

Список других чернокожих женщин независимых кандидатов в президенты включает организатора сообщества Маргарет Райт, которая баллотировалась по партийному билету Народной партии в 1976 году; Изабель Мастерс, учительницу, создавшую свою собственную третью партию, названную «Оглядываясь назад» и баллотировавшуюся в 1984, 1992 и 2004 годах; и учительницу Монику Мурхед от «Партии рабочих мира», которая баллотировалась в 1996, 2000 и 2016 годах.

В 2008 году, когда Барак Обама был избран президентом, Синтия Маккинни, бывший представитель США от Джорджии, была кандидатом от «Партии зеленых». А в 2012 году Пета Линдсей баллотировалась, чтобы сместить президента Обаму, по билету «Партии за социализм и освобождение».

Только одна чернокожая женщина когда-либо преследовала республиканскую номинацию: Энджел Джой Чарвис, религиозный консерватор из Флориды, которая хотела использовать свою кандидатуру в 1999 году, чтобы «привлечь новую породу республиканцев».

Предвыборный лозунг кампании Чисхолм звучал, как «Неподкупные и Свободные». Фото wikipedia.org

«Неподкупные и Свободные»

Все эти чернокожие женщины кандидаты в президенты были малоизвестны. Но, как первая чернокожая женщина, член Конгресса Ширли Чисхолм имела многолетний опыт работы на государственной службе и репутацию, когда она стала первой чернокожей американкой и первой женщиной, которая претендовала на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Демократической партии в 1972 году. Предвыборный лозунг кампании Чисхолм звучал, как «Неподкупные и Свободные».

Чисхолм, которая в основном оплачивала свою кампанию по кредитной карте, сосредоточилась на гражданских правах и проблемах бедности.

Она стала мишенью яростного сексизма. В одной из статей «Нью-Йорк Таймс» от июня 1972 года ее внешность описывалась так: «[Не]красивая. Лицо у нее костлявое и угловатое, нос широкий и плоский, глаза маленькие, почти бисер, шея и конечности тощие. Ее выступающие зубы, вероятно, частично объясняют ее заметную шепелявость».

Чисхолм получила незначительную поддержку как от чернокожих, так и от женщин-избирателей и не выиграла ни одного праймериз.

Чернокожие женщины, которые пошли по стопам Чисхолм от Конгресса до президентских праймериз Демократической партии, включая сенатора Иллинойса Кэрол Мозли Браун и саму Харрис, добились немногим большего успеха. Харрис была одной из первых кандидатов от Демократической партии в кампании 2020 года и выбыла в декабре 2019 года.

Сложности для чернокожих женщин

Почему эти и другие чернокожие женщины кандидаты, претендовавшие на высокий пост, потерпели неудачу?

В большинстве случаев, как показывают мои исследования, американские чернокожие женщины кандидаты в президенты не участвовали в выборах. У тех, кто это делал, были проблемы с привлечением средств.

И поскольку их кандидатуры не воспринимались всерьез средствами массовой информации, им было трудно добиться того, чтобы их заявления услышали. Исторически чернокожие женщины кандидаты в президенты не получали реальной поддержки ни от одного сегмента американских избирателей, включая афроамериканцев и женщин. Как правило, даже те, кто, возможно, был воодушевлен идеей, что кто-то похожий на них может претендовать на столь высокий пост, думали, что они не смогут победить.

Будучи вице-президентом в течение двух сроков, Джо Байден играл важную роль при управлении страной Бараком Обамой и знает, что влечет за собой утверждение на этот пост. Теперь он выбрал женщину, которая, по его мнению, может не только помочь ему выиграть выборы, но и управлять страной, если он будет избран. Это переломный момент для афроамериканцев, азиатов и женщин, которые так долго были исключены из многих аспектов политики.

Примечание редактора: материал был обновлён. Это не исчерпывающий список всех чернокожих женщин, которые когда-либо баллотировались на пост президента или вице-президента Америки.