Найденную в лесу первую «Ракету» увезут в Камское Устье: на теплоходе мог ходить легендарный Девятаев

Администрация района ищет средства вывезти из закрывшегося детского лагеря достопримечательность советской эпохи

Как стало известно «Реальному времени», угроза быть распиленной нависла над историческим артефактом — первой «Ракетой», приписанной к Казанскому речному порту. Есть легенда, что на этом теплоходе ходил Герой Советского Союза Михаил Девятаев. Сейчас судно стоит в селе Кирельское в заброшенном детском лагере, который будут либо продавать, либо искать арендатора. У районных властей были планы установить судно на причале в Камском Устье, но денег на его транспортировку пока не нашли.

Лесной фантом

Пассажирское речное судно на подводных крыльях за № 25 было выпущено в 1961 году и стало первым в своем классе, приписанном к Казанскому речному порту. Гарантийный срок службы «Ракет» — 18 лет, и в 1982 году ее списали. Какое-то время теплоход стоял на причале в Речном порту. А потом кто-то сначала по воде, а потом на тракторе, частично обломав крылья, затащил его в село Кирельское, где в советское время находился летний детский лагерь «Волга».

Судно полностью разобрали, вытащив «начинку», заварили окна и использовали под кинотеатр. Потом «Ракету» приспособили под танцпощадку, а затем из нее сделали что-то вроде маленького музея или фотогалереи. До сих пор обшивку изнутри украшают вырезанные из дерева фигуры и портреты известных мореплавателей и флотоводцев в массивных деревянных рамах.

В прошлом году лагерь закрыли, и теперь 27-метровое судно одиноко стоит посреди мощных деревьев, больше похожее на фантом. Внешне оно выглядит вполне крепким, хорошо сохранились и причудливые интерьеры.

Как рассказали «Реальному времени» в администрации Камского Устья, ДОЛ «Волга» прекратил свою работу в связи с тем, что к нему не было нормальных подъездных путей для доставки продуктов и других необходимых товаров. Добраться до него можно было либо пешком по разводному мосту, либо 8,5 км по грунтовке. Вместо него для детей по соседству, в поселке Заовражный Каратай, построили новый благоустроенный лагерь, который откроется следующим летом. А историческое судно еще прежний глава района Павел Лоханов планировал вывезти в Камское Устье и установить на причале, использовав под кафе или музей речного флота. Однако в прошлом году Лоханов переехал в Казань, возглавив региональное отделение Фонда социального страхования РФ по РТ. Нынешний глава, Наиль Вазыхов, идею тоже поддерживает. Но вопрос — в финансировании.

По приблизительным подсчетам, на транспортировку и установку «Ракеты» на новом месте потребуется около 200 тыс. рублей, большая часть которых — это услуги тральщика. Из-за сложного рельефа местности нужно сделать крюк в 15 км по грунтовым дорогам, которые, видимо, придется приспосабливать для прохода машины.

— Есть желание руководства района, чтобы «Ракета» стояла на причале в Камском Устье. Но вопрос упирается в деньги. 200 тысяч — это очень существенная для района сумма. Денег у района нет, у поселения тоже нет, и местных спонсоров сейчас тоже очень сложно найти. Время сейчас, сами понимаете, какое, — рассказал «Реальному времени» председатель Палаты земельных и имущественных отношений Камско-Устьинского района Сергей Головин.

«Ракетой» мог управлять Девятаев

Как нам стало известно, районные власти через несколько месяцев планируют либо продать детский лагерь, либо передать его в аренду. Если судно к этому времени не вывезти, то новые хозяева могут сделать с ним все, что угодно, даже распилить. Но если объект так никого и не заинтересует, то его финансирование все равно прекратится, а значит, лагерь снимут с охраны, которая пока следит за тем, чтобы деревенские ничего не растащили.

Краевед Борис Петухов подтвердил «Реальному времени», что «Ракета» № 25 — это известный объект, сохранились архивные фото, на которых он запечатлен стоящим на рейде в Казанском речном порту.

— Вроде бы считается, что на ней ходил летчик-Герой Советского Союза Михаил Девятаев. 100% уверенности у меня нет, но известно, что Девятаев принимал участие в первых рейсах «Ракет». А поскольку это первое такое судно с припиской к Казанскому порту, то вероятность весьма высока. Хотя, конечно, есть «Ракета» № 118 с табличкой внутри, что ее капитаном был Девятаев.

Петухов считает, что судно могло бы стать украшением Камского Устья. Его можно было бы с успехом приспособить под небольшое кафе, как это делают в других городах, или музей.

— Камское Устье всегда было поселком речников. В местном музее есть экспонаты, связанные с речниками, старые фотографии, часть которых можно было бы разместить на судне. Это могло бы стать достопримечательностью: представьте, люди приезжают в Камское Устье, выходят на причал, и видят «Ракету», которые ходили здесь когда-то каждый час.

«Сделано в СССР»

Выпуск «Ракет» начался в 1957 году и продолжался до середины 1970-х годов. Всего было построено около четырёхсот теплоходов. Первое экспериментальное судно на подводных крыльях «Ракета-1» было выпущено на заводе «Красное Сормово». Свой первый рейс, в составе Волжского объединённого речного пароходства, «Ракета-1» совершила 25 августа 1957 года. В ходе этого рейса расстояние в 420 километров от Горького до Казани было пройдено за семь часов, на борту находилось тридцать пассажиров. На одном из ходовых испытаний теплохода в качестве гостя присутствовал конструктор космической техники Сергей Королёв. Несколько раз ходовые испытания «Ракеты-1» выполнял прославленный лётчик, Герой Советского Союза Михаил Девятаев, который в годы Великой Отечественной войны смог бежать из плена, угнав вражеский бомбардировщик.

Серийный выпуск «Ракет» был налажен на Феодосийском судостроительном заводе «Море». С 1959 года по 1976 год было построено 389 «Ракет», в том числе более тридцати на экспорт. Высокооборотные дизельные двигатели поставлялись ленинградским заводом «Звезда».

«Ракеты» были очень популярны в СССР и за его пределами. Их упоминали в песнях и стихах. Название «Ракета» стало нарицательным, и часто так называют все суда подобного типа, путая «Ракеты» с «Метеорами» и другими судами на подводных крыльях. С появлением этих скоростных теплоходов пассажиры получили возможность быстро добираться по воде до труднодоступных населённых пунктов. Поездка на «Ракете» в какую-нибудь живописную бухту была одним из любимых видов семейного отдыха на реке. Главным отличием «Ракеты» от всех остальных речных судов на подводных крыльях является наличие большой открытой площадки в кормовой части.

«Ракеты» обладают выдающимся внешним видом и поэтому многие из них не утилизировались после списания, а устанавливались на берегах водоёмов, в парках и внутри переделывались под кафе, музеи и прочее.