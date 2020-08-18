Почему в России «рекордно» подешевели потребкредиты?

С окончанием локдауна проявился эффект отложенного спроса, и банки стремятся к «доковидным» показателям

Фото: Максим Платонов

Объединенное кредитное бюро опубликовало предварительные данные о ситуации в кредитовании граждан на фоне пандемии коронавируса. ОКБ сообщает: кредиты заметно подешевели, и наметилась тенденция к росту количества и объемов кредитования, однако, несмотря на различные меры поддержки, до восстановления «доковидных» показателей еще далеко. О том, как изменилась ситуация на рынке потребительского кредитования, в частности в Татарстане, как изменился портрет среднестатистического заемщика и почему кредит лучше брать после 1 сентября, — в материале «Реального времени».

В июле россияне заняли почти половину триллиона рублей



По данным ОКБ, в июле 2020 года банки выдали россиянам 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов, то есть кредитов наличными — на общую сумму 409 млрд рублей. Это на 11% больше по количеству и на 10% по объему, чем в июне, но на 17% меньше по количеству и на 2% меньше по объему, чем в июле 2019 года. При этом полная стоимость кредита оказалась рекордно низкой за последние годы — 16,1% годовых.

— Выдачи кредитов наличными пока еще не вернулись к показателям прошлого года. При этом по количеству выдач кредитование восстанавливается медленнее, чем по объему предоставленных гражданам средств, — прокомментировал ситуацию гендиректор ОКБ Артур Александрович в распространенном организацией релизе. — Это означает, что банки сейчас выдают кредиты преимущественно самым надежным заемщикам с высоким индивидуальным кредитным рейтингом, но на более крупные суммы, что позволяет им снизить ставки. Безусловно, полная стоимость кредита стала рекордно дешевой и в результате очередного снижения Банком России ключевой ставки.

Догнали и перегнали Москву

Самое большое падение количества выданных наличными кредитов наблюдалось в апреле — всего 665 тыс. штук, минус 54% по отношению к апрелю 2019 года. На этот же месяц пришлось самое резкое падение количества кредитов по отношению к предыдущему месяцу 2020 года — минус 55%. В мае оба показателя пошли вверх, а рекордный рост в 36% по отношению к предыдущему месяцу 2020 года был отмечен в июне(1 108 штук), тогда как в июле 2020-го он замедлился до 11% (1 229 штук).

Объем выдаваемых кредитов также максимально упал в апреле: по отношению к апрелю 2019-го на 50% (в общей сложности 220,1 млрд рублей против 438,3 млрд), к маю 2020-го — на 55% (в мае было выдано 484,1 млрд).

А вот средняя сумма выдаваемого кредита с января 2020 года неуклонно росла и достигла максимума в июне 2020-го — 335 тыс. рублей при прошлогоднем среднем значении 293 тыс. руб.

Вырос более чем на год и средний срок кредита — с 38 месяцев в 2019 году до 44 в июне и июле 2020 года. А вот процентная ставка, которая за последние пять лет достигла максимума в 23,8% в январе 2016 года, к июлю 2020-го упала почти в полтора раза до 16,1% годовых.

Среди российских регионов Татарстан по падению объема выданных в июле 2020 года кредитов (по отношению к июлю 2019 года) оказался на одном уровне с Москвой — минус 13%, а по снижению количества выданных кредитов лихо обогнал российскую столицу (минус 35% и минус 29% соответственно).

«Это — эффект отложенного спроса»

— Коронакризис способствовал охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредита. Ослабление кризиса привело к возобновлению разогрева этого рынка, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Проявился эффект отложенного спроса на кредиты.

Но полного восстановления рынка в полном объеме не произошло, считает Осадчий, и причиной этому эпидемия и экономический кризис, которые привели к сокращению платежеспособного спроса на кредит из-за роста безработицы и снижения реальных располагаемых доходов населения:

Рынок необеспеченного потребительского кредита, по мнению эксперта, еще более оживится после 1 сентября — с этой даты начинают действовать послабления Центробанка, направленные на активизацию этого рынка. Разогреву рынка способствует возобновление авиасообщения и открытие границ с рядом стран, например с Турцией — люди активнее берут займы для оплаты отдыха.

— Впрочем, рынок необеспеченного потребительского кредита пока останется достаточно вялым, — полагает Максим Осадчий. — Банки будут осторожничать, ведь этот сегмент — как минное поле, это наиболее рискованный вид розничного кредита, характеризующийся, как правило, самой высокой долей просрочки. Например, на втором месте по убыткам по итогам первого полугодия 2020 года среди российских банков, не находящихся на санации, оказался банк «Сетелем» — специализирующийся на рынке необеспеченного потребительского кредита дочерний банк Сбербанка. Убыток дочки Сбербанка за 1 полугодие составил 2,9 млрд рублей.

«Заявок станет больше, одобрений — меньше»

— Если брать ситуацию в целом по стране, то сейчас, конечно же, наибольшими темпами восстанавливается ипотечное кредитование физических лиц, хотя и сегмент необеспеченных кредитов наличными уже показал хорошую восстановительную динамику, — говорит генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. — Разумеется, везде это связано с отложенным спросом, с одной стороны, и с тем, что со снижением доходов населения востребованность особенно нецелевых кредитов наличными стала выше. Эта тенденция всегда проявляется в периоды, когда имеются какие-то общеэкономические проблемы и давление на доходы населения.

Но эта тенденция, считает Самиев, сдерживается тем, что банки в таких условиях начинают ужесточать кредитную политику — требования к заемщикам, в особенности к тем, у которых ухудшилось финансовое состояние:

— Это достаточно банальная история, но сейчас она не так проста, как в прошлые кризисы, потому что есть еще общегосударственная позиция относительно кредитных каникул и реструктуризации. И многие заемщики, у которых не очень хорошее финансовое состояние, могут реструктурировать и пролонгировать свои кредиты, многие из них это сделали в период карантина. Банки к ним зачастую лояльно относятся, предлагают свои программы реструктуризации. Но это не значит, что такие заемщики могут получать новые кредиты. И это — некая потенциальная проблема заемщиков: те, у кого ухудшается материальное положение, попадают в стоп-листы банков.

Самиев предрекает, что «мы впоследствии увидим некоторое сокращение динамики восстановительного роста в сегментах необеспеченного кредитования»:

— Этот всплеск не будет дальше столь явно выражен, как сейчас, сейчас мы наблюдаем краткосрочный эффект. Будет расти какое-то время ипотека, но дальше ее рост будет зависеть от динамики доходов населения. И конечно же, будет исчерпан эффект кредитных каникул и реструктуризации, потому что впоследствии банки не будут готовы давать такие послабления заемщикам. А последний фактор сдерживания — очень сильно будет отличаться ситуация у тех заемщиков, финансовое состояние которых не ухудшилось, и тех, у кого есть определенные потери. Последним будет очень сложно получать новые кредиты. Так что количество заявок на кредиты будет, возможно, даже расти, потому что люди в них будут нуждаться, но доля одобрений, которая сейчас достигла рекордно низких значений, будет еще снижаться.