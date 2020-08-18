Почему в России «рекордно» подешевели потребкредиты?
С окончанием локдауна проявился эффект отложенного спроса, и банки стремятся к «доковидным» показателям
Объединенное кредитное бюро опубликовало предварительные данные о ситуации в кредитовании граждан на фоне пандемии коронавируса. ОКБ сообщает: кредиты заметно подешевели, и наметилась тенденция к росту количества и объемов кредитования, однако, несмотря на различные меры поддержки, до восстановления «доковидных» показателей еще далеко. О том, как изменилась ситуация на рынке потребительского кредитования, в частности в Татарстане, как изменился портрет среднестатистического заемщика и почему кредит лучше брать после 1 сентября, — в материале «Реального времени».
В июле россияне заняли почти половину триллиона рублей
По данным ОКБ, в июле 2020 года банки выдали россиянам 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов, то есть кредитов наличными — на общую сумму 409 млрд рублей. Это на 11% больше по количеству и на 10% по объему, чем в июне, но на 17% меньше по количеству и на 2% меньше по объему, чем в июле 2019 года. При этом полная стоимость кредита оказалась рекордно низкой за последние годы — 16,1% годовых.
Догнали и перегнали Москву
Самое большое падение количества выданных наличными кредитов наблюдалось в апреле — всего 665 тыс. штук, минус 54% по отношению к апрелю 2019 года. На этот же месяц пришлось самое резкое падение количества кредитов по отношению к предыдущему месяцу 2020 года — минус 55%. В мае оба показателя пошли вверх, а рекордный рост в 36% по отношению к предыдущему месяцу 2020 года был отмечен в июне(1 108 штук), тогда как в июле 2020-го он замедлился до 11% (1 229 штук).
Объем выдаваемых кредитов также максимально упал в апреле: по отношению к апрелю 2019-го на 50% (в общей сложности 220,1 млрд рублей против 438,3 млрд), к маю 2020-го — на 55% (в мае было выдано 484,1 млрд).
А вот средняя сумма выдаваемого кредита с января 2020 года неуклонно росла и достигла максимума в июне 2020-го — 335 тыс. рублей при прошлогоднем среднем значении 293 тыс. руб.
Вырос более чем на год и средний срок кредита — с 38 месяцев в 2019 году до 44 в июне и июле 2020 года. А вот процентная ставка, которая за последние пять лет достигла максимума в 23,8% в январе 2016 года, к июлю 2020-го упала почти в полтора раза до 16,1% годовых.
Среди российских регионов Татарстан по падению объема выданных в июле 2020 года кредитов (по отношению к июлю 2019 года) оказался на одном уровне с Москвой — минус 13%, а по снижению количества выданных кредитов лихо обогнал российскую столицу (минус 35% и минус 29% соответственно).
«Это — эффект отложенного спроса»
— Коронакризис способствовал охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредита. Ослабление кризиса привело к возобновлению разогрева этого рынка, — говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. — Проявился эффект отложенного спроса на кредиты.
Но полного восстановления рынка в полном объеме не произошло, считает Осадчий, и причиной этому эпидемия и экономический кризис, которые привели к сокращению платежеспособного спроса на кредит из-за роста безработицы и снижения реальных располагаемых доходов населения:
Рынок необеспеченного потребительского кредита, по мнению эксперта, еще более оживится после 1 сентября — с этой даты начинают действовать послабления Центробанка, направленные на активизацию этого рынка. Разогреву рынка способствует возобновление авиасообщения и открытие границ с рядом стран, например с Турцией — люди активнее берут займы для оплаты отдыха.
«Заявок станет больше, одобрений — меньше»
— Если брать ситуацию в целом по стране, то сейчас, конечно же, наибольшими темпами восстанавливается ипотечное кредитование физических лиц, хотя и сегмент необеспеченных кредитов наличными уже показал хорошую восстановительную динамику, — говорит генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. — Разумеется, везде это связано с отложенным спросом, с одной стороны, и с тем, что со снижением доходов населения востребованность особенно нецелевых кредитов наличными стала выше. Эта тенденция всегда проявляется в периоды, когда имеются какие-то общеэкономические проблемы и давление на доходы населения.
Но эта тенденция, считает Самиев, сдерживается тем, что банки в таких условиях начинают ужесточать кредитную политику — требования к заемщикам, в особенности к тем, у которых ухудшилось финансовое состояние:
Самиев предрекает, что «мы впоследствии увидим некоторое сокращение динамики восстановительного роста в сегментах необеспеченного кредитования»:
— Этот всплеск не будет дальше столь явно выражен, как сейчас, сейчас мы наблюдаем краткосрочный эффект. Будет расти какое-то время ипотека, но дальше ее рост будет зависеть от динамики доходов населения. И конечно же, будет исчерпан эффект кредитных каникул и реструктуризации, потому что впоследствии банки не будут готовы давать такие послабления заемщикам. А последний фактор сдерживания — очень сильно будет отличаться ситуация у тех заемщиков, финансовое состояние которых не ухудшилось, и тех, у кого есть определенные потери. Последним будет очень сложно получать новые кредиты. Так что количество заявок на кредиты будет, возможно, даже расти, потому что люди в них будут нуждаться, но доля одобрений, которая сейчас достигла рекордно низких значений, будет еще снижаться.
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