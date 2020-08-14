Жители Татарстана могут взять потребительский кредит в Сбербанке с отложенным снижением ставки на 1,5 процентного пункта

Сбербанк запускает «Осеннюю акцию» со снижением ставки по выдаваемым в рамках акции кредитам через 6 месяцев на 1,5 процентного пункта. Таким образом, минимальная ставка после снижения составит 10,4%.

Акция распространяется на кредитные продукты — «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит под поручительство» — и продлится до 14 октября 2020 года. Снижение ставки осуществляется при условии, что кредит будет выплачиваться по графику, без просрочек и досрочных погашений.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«В начале лета мы уже снизили ставки по потребительским кредитам. В настоящий момент сезон отпусков сменяется фазой деловой активности, это традиционно влечет повышение спроса на кредитование. За первое полугодие 2020 года отделение «Банк Татарстан» выдало более 85 тысяч потребительских кредитов на сумму 18,2 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита в Татарстане составил 213 тысяч рублей. Наиболее популярными целями трат традиционно являются расходы на ремонт, покупку электроники, бытовой техники, мебели и автомобиль».

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от 3 месяцев до 5 лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Оформить заявку можно как в офисе банка, так и в Сбербанк Онлайн, а ее рассмотрение займет всего несколько минут.

Подробные условия акции — на сайте банка.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк