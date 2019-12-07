В Казани на пожаре погибли два человека

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня вечером в Казани произошел пожар в многоквартирном доме по адресу Актайская, 7а. В огне погибли два человека, пострадали еще трое.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20.01, первое подразделение прибыло к местоу происшествие уже в 20.06. Выяснилось, что пожар произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Самостоятельно из горящего дома эвакуировались 47 человек, еще 23 человек спасли из огня пожарные. Семеро из спасенных — дети.

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, всего к тушению пожара привлекалось 59 человек и 20 единиц техники.