Холод, пляж, спорт: в Казани завершился этап чемпионата России по пляжному волейболу

Сегодня в Казани завершился этап чемпионата России по пляжному волейболу. Среди мужчин «золото» досталось паре Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, среди женщин — Евгении Уколовой и Екатерине Бирловой. Соревнования проходили с 13 августа на площадках комплекса пляжных видов спорта. За победу в турнире боролись спортсмены из Казани, Екатеринбурга, Уфы, Ульяновска, Тольятти и Азнакаево. Всего были заявлены 12 мужских и семь женских команд.