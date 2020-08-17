Скандальный фермер из Пестрецов пожаловался на «рейдерский захват» сельхозугодий

Фото: Роман Хасаев

В редакцию «Реального времени» обратился известный в Пестрецах землевладелец Николай Сидуков, в очередной раз столкнувшийся с «покушением» на принадлежащий ему участок в 25 га в Кряш-Сердинском сельском поселении. За последние несколько лет многострадальные сельхозземли Сидукова пытались изымать в пользу муниципалитета, выставляли на торги, возвращали владельцу, выращивали на них урожай, а затем бросали его гнить. На сей раз неизвестные фермеру коммерсанты сначала безуспешно попытались выкупить его поля за гроши, а затем без разрешения посеяли на них пшеницу. Николай Сидуков хочет решить проблему мирно и надеется выручить средства за использование своих угодий (в распоряжение редакции он предоставил свидетельство о праве собственности на землю). Однако компания, посеявшая зерно, заявила, что участок принадлежит муниципалитету и никаких прав собственности на него у Сидукова нет. Разобраться в долгоиграющем конфликте попыталось «Реальное время».

«Продавали воздух»

Житель Пестречинского района Николай Сидуков заявил «Реальному времени», что третьи лица пытаются захватить якобы принадлежащие ему сельхозугодья площадью 25 га (по документам, они разбиты на пять участков по 5 га с разными кадастровыми номерами).



История у этой земли непростая: по словам Сидукова, в 2014 году ее изъяли по решению суда. Следом были назначены торги, угодья оценили почти в 5 млн рублей. Землевладелец был бы рад выручить эти деньги с продажи, однако участки никто не купил, торги были признаны несостоявшимися.

Помимо этого, в 2017 году Минземимущество направило в адрес Пестречинского района письмо с предложением выкупить участки Сидукова в муниципальную собственность, однако заинтересованность район не проявил.

В 2017 году Минземимущество направило в адрес Пестречинского района письмо с предложением выкупить участки Сидукова в муниципальную собственность. Фото mzio.tatarstan.ru

Как следствие, Пестречинский райсуд отменил меру «в виде наложения запрета совершать любые действия по отчуждению и передаче в пользование земель третьим лицам», и земля вернулась прежнему владельцу. Указанное решение суд направил приставам и в Регпалату. Отметим, что копии перечисленных документов имеются в распоряжении редакции.

— В прошлом году я узнал от вашего издания о том, что земля, оказывается, снова продается. Тогда я честно объяснил, что так как обременения больше не было, я законно перевел эти участки на свою дочь. Документально земля мне больше не принадлежала, — рассказал «Реальному времени» Николай Сидуков. — В конкурсе участвовало две заявки, но они ожидаемо были сняты, потому что, по сути, Минземимущество продавало тогда воздух. Не проверили даже перед продажей, в чьем распоряжении находится земля.

Череда захватов

— В этом году я узнал, что некая Зарипова по «заявленной цене» выкупила эту землю, а когда пошла переводить, в Регпалате ей сообщили, что участки принадлежат моей дочери. У них нет документов на эту землю, поскольку Регпалата им отказала, тем не менее в прошлом году они уже посеяли на этих участках озимую пшеницу, — утверждает собеседник нашего издания.



По факту незаконного использования земель Сидуков обратился в отдел МВД РФ по Пестречинскому району, сотрудники которого приехали на место, осмотрелись, а затем прислали следующий ответ (имеется в распоряжении редакции): «По результатам проверки материал приобщен в номенклатурное дело за отсутствием какого-либо правонарушения. Решение может быть обжаловано».



Сидуков не знает названия компании, которая посеяла пшеницу на его гектарах. Однако «Реальному времени» удалось связаться с представителем фирмы, который назвался «бригадиром Айратом». Мужчина отказался назвать работодателя, но убежден, что спорные участки — муниципальная земля, а документов, подтверждающих право собственности, у Сидукова якобы нет. Сам фермер в подтверждение права собственности прислал в редакцию документ, доказывающий, что полями владеет его дочь.



Мы также дозвонились до начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Пестречинского района Ильнара Хафизова, который сообщил, что не в курсе ситуации, хотя земли Сидукова «захватывают» не впервые и скандальная история тянется много лет. На вопрос, знаком ли ему сам Сидуков, глава сельхозуправления ничего внятно не ответил и попросил дать ему несколько дней на сбор информации. «Реальное время» готово опубликовать его комментарий сразу по получении.

Куда девать 75 тонн зерна?

Сейчас на 25 гектарах, принадлежащих по документам дочери Николая Сидукова, вовсю колосится пшеница. Жатвы пока не было, однако, по словам бригадира, работающего на компанию, посеявшую зерно, этот момент не за горами. Однако сам фермер переживает за «непрошеный» урожай:

— У меня уже был схожий опыт: в 2017 году к нам «залез» некий Семенов и посеял свой подсолнух. Мы на словах договорились, что он заплатит за аренду, за использование земли, но денег я так и не дождался. Пришлось поднять шум, после чего этот Семенов просто оставил урожай на моей земле неубранным. Сейчас могут так же все бросить, как уже было с подсолнухами, которые никто не убрал, — беспокоится Сидуков.

В свою очередь, «бригадир Айрат» заявил нашему изданию: «Мы уберем урожай, и пусть занимается, чем хочет. Если же он подтвердит право собственности, то мы заплатим на равных условиях, как для всех пайщиков».

— Можно, конечно, обратиться к частникам: дать им убрать урожай, чтобы зерно, которого там примерно 75 тонн, осталось им. Но люди боятся, — сетует Николай Сидуков. — Я хочу разрешить этот вопрос мирно. Заплатите хотя бы арендную плату. Я все эти годы как минимум плачу земельный налог за эти 25 га. Думаю, все можно решить нормально.