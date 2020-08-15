Волевая победа «Стрелы»

Казанские регбисты вышли в полуфинал Кубка России

Проиграв «Славе» в первом тайме со счетом 0:13, регбисты «Стрелы» смогли собраться в перерыве, а главный бомбардир казанцев Кобус Мараис заставил удачу улыбнуться в самый нужный момент. О том, как невозможное в регби становится возможным, — в репортаже «Реального времени».

Последняя «Слава» родом из СССР



В Советском Союзе было много Слав. Хоккеист Слава Фетисов, ныне депутат Вячеслав Александрович, волейболист Слава Зайцев, отец итальянского сборника Ивана Зайцева, и «Слава КПСС». И второй часовой завод «Слава», который позволял содержать одноименную команду высшей лиги чемпионата СССР по регби. Игроком именно этой команды долгое время был наш собеседник, ныне новичок казанской «Стрелы» Сергей Евсеев, который поможет нам проиллюстрировать данный репортаж.

Матч «Стрелы» и «Славы» можно назвать самым важным на этой стадии Кубка России. При всем уважении к краснодарским «Богатырям» и «Булаве» из Таганрога, они изначально выглядели куда слабее, чем их соперники, «Красный Яр» из Красноярска и монинское «ВВА-Подмосковье». А «Енисей-СТМ» так и не дождался в родном Красноярске соперника из московского «Динамо», поскольку москвичи решили, что, не приехав и получив 0:30 за неявку, они сэкономят деньги, а также «проиграют» меньше, чем было бы по приезде.

А вот «Стрела» снова получила самого сильного соперника из возможных. На предыдущей стадии это был «Локомотив» из Пензы, нынешний лидер чемпионата, сейчас — бронзовый призер прошлогоднего чемпионата.

— Был период, когда команды не существовало, но банк «Зенит» помогал содержать детские команды примерно в десяти городах, включая Казань, — вспоминает Евсеев. — Тогда создатель банка Алексей Соколов очень сильно помогал развитию детского регби, будучи поклонником этой игры. По-моему, он даже сам играл в нее в молодости (подтверждения этой информации найти не удалось, известно лишь, что Соколов закончил МАИ, а именно место этой команды в высшей лиге чемпионата СССР занял в 1975 году РК «Слава», — прим. авт.). И стоит отметить, что эта программа развития детского регби дала результат, сейчас во многих командах, не только в самой «Славе», выступают воспитанники ее детских спортшкол как из Москвы, так и из регионов.



Игроком «Славы» долгое время был ныне новичок казанской «Стрелы» Сергей Евсеев. Фото rugby-slava.ru

Уход из жизни, приобретения в команду

Игра началась с минуты молчания, поскольку 12 августа ушел из жизни 72-летний Алексей Барбариуш, бывший игрок «Динамо», «Локомотива», сборной СССР и как раз-таки «Славы», одна из легенд команды вместе с Кожиным и Гражданом. Моральный удар для «Славы», в то время как «Стрела», наоборот, получила новый импульс в связи с привлечением в состав именитых новичков. Вначале 28-летний Николай Казаликашвили, поигравший в чемпионате Франции, а сейчас еще и 24-летний Франко Нодье, игрок сборной ЮАР. С учетом того, что первая игра между командами завершилась достаточно легкими 35:19, казалось, что сейчас все козыри на стороне хозяев.

И казанцы сразу же получили право на штрафной, но Кобус Мараис промахнулся из достаточно сложной позиции. Ничего страшного, правда, вспомнилось, что два подряд его промаха стали критичными в предыдущем матче, проигранном Новокузнецку. Но следующий промах Мараиса просто необъясним, как удар мимо футбольных ворот с метра. В итоге «Слава» уже к середине первого тайма вела 13:0, причем восемь очков принес москвичам южноафриканец Джен Уильямс, еще в прошлом году выступавший за «Стрелу» и покинувший Казань, поскольку с ним не был продлен контракт. Он переехал в Москву, куда его пригласили почти по дружбе, поскольку там играли соотечественники, а сейчас принес пять очков из положений, которые были куда сложнее, чем у Мараиса. Как бы не подгоняли громкоголосые казанские болельщики вперед своих любимцев, но счет до конца первого тайма не изменился. Более того, именно «Слава» была ближе к тому, чтобы набрать очки.



Как бы не подгоняли громкоголосые казанские болельщики вперед своих любимцев, но счет до конца первого тайма не изменился. Фото strelarugby.ru

Сергей Евсеев: «Отсутствие профессиональной команды в Зеленограде не позволяло расти»

А мы пока представим новичка «Стрелы», того самого Сергея Евсеева, который в свои 33 года является одним из опытных в составе казанцев.

— Вообще-то я родился в Москве, а детство провел в подмосковном Зеленограде, где еще с советского времени была очень хорошая школа регби. Настолько этот вид был популярен в моем родном городе, что им занимался мой отец Николай Семенович (сам в прошлом играл в одном из первых составов РК «Слава», — прим. авт.), работавший директором местной спортивной школы, и постепенно привлек троих сыновей. Занимались старший брат, средний и вслед за ними и я начал ходить в секцию, причем на сами тренировки начал ходить лет с пяти, поскольку отцу просто не с кем было меня оставить. Постепенно начал заниматься, поскольку и вид спорта меня привлек — мячом необычной формы, разнообразными возможностями, сам я всегда выделялся скоростью.



Поэтому я не отходил от регби даже в 90-е годы, когда и страна развалилась, и вид наш оказался на грани исчезновения, когда в Москве не стало «Фили», «Локомотив» ушел в регби-13, на какое-то время прекратила существование «Слава». У нас в Зеленограде прекратила существование команда «Сириус». Но папа не бросил любимое дело и на основе двух возрастов своих воспитанников — 1985 года рождения (где играл средний брат) и 1987-го (где играл я) — создал муниципальное отделение регби, тем самым сохранив регби для города. Мы с этой командой выиграли первенство Москвы, первенство России, в дальнейшем приходили другие тренеры, набирались новые года рождения, и команда надолго стала поставщиком игроков для юниорской сборной России. Что далеко ходить — на европейский U-18 поехали пятнадцать воспитанников из нашей команды. До национальной сборной дорос Андрей Остриков, сейчас играющий в чемпионате Франции, Василий Артемьев, выступавший в Ирландии и Англии, а сейчас защищающий цвета ЦСКА, Кирилл Голосницкий, Алексей Волков, завершивший карьеру из-за травмы шейных позвонков. Сейчас на славу местного регби трудится мой брат Михаил, который с воспитанниками 2002 года выиграл первенство России, обойдя команды-фавориты из Красноярска.



Другое дело, что отсутствие профессиональной команды не позволяло многим развиваться в дальнейшем и переходить в профессиональные команды. Но лично я решил рискнуть, поскольку очень люблю этот вид спорта, и для меня деньги не стояли на первом месте. Но к моменту моего выхода из юниорского возраста регби вышло из ступора, развивались все дисциплины — 13, та же «семерка». Кстати, играя в «семерке», я в составе сборной России выигрывал чемпионат Европы и занимал третье место.



Сергей Евсеев в свои 33 года является одним из самых опытных в составе казанцев. Фото rugger.info

Очки дебютанта, реабилитация Мараиса

0:13 — это по сути как 0:2 в футболе, очки, которые можно набрать в двух попытках и реализациях, но надо помнить, что за весь первый тайм «Стрела» не занесла ничего и не попала в створ ворот в двух попытках. Мнение трибун, что судья придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации, слышал не только сам арбитр и команды, но и обитатели конечной остановки общественного транспорта, расположенной неподалеку… Но факт остается фактом, мы еще и сами не реализовывали моменты. Поэтому включать «режим Слуцкого» и разносить судью можно было только при собственной безупречной игре.

Начало второго тайма казанцы провели в нападении, какое-то время бились, как муха о стекло, пока Мараис не продолжил атаку ударом ногой. Йохан Тромп занес мяч в зачетку, а Кобус реализовал попытку — 7:13. Увы, вслед за этим Мараис не реализовал очередной штрафной.

За пять минут до конца основного времени дебютант Нодье занес мяч в зачетное поле, а Мараис реализовал попытку, которая изначально выглядела куда сложнее, чем предыдущие три — 14:13. Эта победа из разряда тех, которые принято называть волевыми. Теперь в полуфинале «Стреле» предстоит сыграть с соперником, в противостоянии с которым необходимы и воля, и мастерство, и удача, — «Енисей-СТМ».



Эта победа из разряда тех, которые принято называть волевыми. Фото strelarugby.ru

«Спонсорами московских команд в регби были и казино, и частные лица»

— Именно в регби-7 я подписал первый контракт и начал играть за московское «Динамо», — продолжил свой комментарий Сергей Евсеев. — Повторюсь, я скоростной, а там народу в поле в два раза меньше, свободного пространства, соответственно, больше, и мне это нравилось. Нашим спонсором тогда было казино «Арбат» (кстати, на содержании «Арбата» находилась также мини-футбольная команда с одноименным названием. Существовала она до 2006 года, когда государство решило внести в законодательство изменения, связанные с деятельностью казино. В итоге «Арбат» свернул свой спортивный проект, — прим. авт.).



Что касается меня, то я перешел в команду «Спартак ГМ». ГМ означало имена двух совладельцев клуба Германа (Герман Горбунцов и его банковская группа «Инкредбанк» в те годы были совладельцами хоккейного «Спартака») и Мамуки (Мамука Лосаберидзе, дважды вице-чемпион Европы, трехкратный чемпион СССР в составе команд из Кутаиси, которые весьма часто меняли название — ДСК, «Айя», «Мшенебели», — прим. авт.). Отыграв там пять лет, я получил приглашение из красноярского «Енисея», и это совпало с исчезновением «Спартака ГМ» из-за финансовых проблем. Тогда я впервые прочувствовал себя в составе по-настоящему профессионального клуба, с чем столкнулся еще сейчас, по переходу в «Стрелу». Забегая вперед, отмечу отношение главного тренера, всего тренерского штаба, менеджмента, высокий уровень профессионализма — я просто счастлив, что нахожусь здесь.



Возвращаясь к моей карьере, со временем пришлось покинуть Красноярск, поскольку на тот момент доллар скакнул почти в два раза, и мне в «Енисее» могли предложить такой же контракт, как и в Москве, но с учетом того, что в столице я был дома и там жила моя семья, из Красноярска я вернулся в Москву, где снова начала набирать силу знаменитая еще с советских времен команда «Слава». И уже оттуда в Казань.

Сергей Евсеев: «За два последних года, когда Федерацией регби России руководит Игорь Артемьев, наш вид очень сильно вырос, стал более популярным, я даже в Казани это чувствую». Фото Олега Тихонова

Еще хочу отметить, что за два последних года, когда федерацией регби России руководит Игорь Артемьев, наш вид очень сильно вырос, стал более популярным, я даже в Казани это чувствую. Серьезно, разговоришься с таксистами в Казани, с местными жителями, и зачастую слышишь очень приятные слова о нашем виде спорта. Чувствуется, это уже вид спорта не новый и не неизвестный.

