В Татарстане капремонт многоквартирных домов выполнен на 44%

Работы по капремонту многоквартирных домов в Татарстане выполнены на 44%. Всего планируется отремонтировать 1 066 объектов. Об этом на совещании сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов.

По программе капитального ремонта общеобразовательных организаций запланирован ремонт 36 школ. На 6 августа работы ведутся на 29 объектах, на семи они завершены. По капитальному ремонту детсадов запланирован ремонт в 87 объектах, работы ведутся на 64, еще на 23 они завершены, сообщает пресс-служба президента РТ.

Уже завершен капремонт двух ресурсных центров, двух молодежных центров, четырех детских лагерей, трех стационаров, семи объектов здравоохранения, 17 объектов культурного назначения, одного образовательного учреждения отрасли культуры, одного здания подведомственного МВД по РТ, девяти учреждений социального обслуживания РТ, четырех муниципальных архивов, двух зданий лесничеств и 12 зданий (помещений) исполнительных комитетов сельских поселений.

Ранее Минстрой Татарстана опубликовал выкладку по объектам, которые капитально отремонтируют в этом году. Всего будет отремонтировано 1 108 объектов, большинство которых — 478 — относятся к сфере образования.