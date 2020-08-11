Ламса оставил Цулыгина на тренерской скамье, но проиграл битву бывших помощников

Как стартовал Кубок Республики Башкортостан

Российское хоккейное межсезонье, несмотря на все проблемы, связанные с коронавирусом, набирает ход. Накануне в Уфе начались матчи Кубка Республики Башкортостан, на розыгрыш которого в гости к «Салавату Юлаеву» приехали челябинский «Трактор», череповецкая «Северсталь» и нижнекамский «Нефтехимик». В межсезонье башкирский клуб возглавил молодой финский тренер Томми Ламса, которому достался в наследство от Николая Цулыгина довольно крепкий коллектив, пусть и без ушедшей шведской звезды — Линуса Умарка. О том, как «юлаевцы» стартовали с поражения, важны ли для лиги такие турниры, как в Уфе, и почему Цулыгин по-прежнему весомая фигура — в материале «Реального времени».

Позор КХЛ в Сочи и камбэк уфимского турнира

Первым турниром Континентальной хоккейной лиги в это межсезонье стал традиционный Sochi Hockey Open, и вряд ли что организаторы, что участники будут вспоминать о нем с теплотой. По сути, это получился даже не турнир, а просто серия матчей одних и тех же соперников друг с другом вплоть до финала. Проведение подобных соревнований ставит большое темное пятно на репутации лиги даже в эпоху коронавируса. Хотя изначально турнир должен был быть довольно представительным, однако «Авангард» заранее отказался от поездки в южный город из-за вспышки COVID-19 в команде. То же самое нужно было сделать и организаторам из ХК «Сочи», однако там до последнего уверяли, что все под контролем. В итоге сочинцы играли резервным составом, который громила раз за разом молодежная сборная под руководством Игоря Ларионова. Во второй паре резвились питерский СКА Брагина и ярославский «Локомотив» Скабелки. В непонятном финале сильнее оказались вторые, что хоть как-то добавило турниру зрелищности, потому что изначально всем казалось, что непременно победят армейцы.

Ну а первые нормальные турниры межсезонья в том понимании, к которому все привыкли (с круговым турниром, каждый с каждым), стартовали накануне в Уфе и в Магнитогорске. Остановимся поподробнее на Кубке Республики Башкортостан, который теперь проводится не каждый год. Хотя, начиная с 1999 года, с самого первого турнира, предсезонная рубка в Уфе всегда была довольно представительной. Тогда тут зажигал Павел Дацюк в составе «Динамо-Энергии» и получал приз лучшему нападающему турнира. Запомнился всем юный Евгений Малкин в начале нулевых. В 2008 году сюда приезжал со своим «Авангардом» звездный чех Яромир Ягр, который после турнира расхаживал в полюбившемся ему традиционном башкирском головном уборе. В том же 2008-м за «Салават» на предсезонном Кубке дебютировал Александр Радулов, который после своей первой заброшенной шайбы отжимался на льду, так как поспорил с одноклубниками.

В прошлом году традиционный республиканский турнир по ряду причин не проводился. В это непростое коронавирусное межсезонье он вернулся, пусть и не с самым представительным составом участников: помимо хозяев ими стали челябинский «Трактор», нижнекамский «Нефтехимик» и «Северсталь» из Череповца.

В выходные при таком ограничении играли футболисты «Уфы» против «Краснодара» (0:3), а накануне и хоккеисты «Салавата Юлаева» против «Трактора». Фото vk.com/traktor_chelyabinsk

Изначально планировалось, что на трибуны будет допущено всего 10% от вместимости «Уфа-арены», но на прошлой неделе глава республики Радий Хабиров подписал указ о допустимости заполнения 25% от максимальной вместимости спортивных арен Башкирии. В выходные при таком ограничении играли футболисты «Уфы» против «Краснодара» (0:3), а накануне и хоккеисты «Салавата Юлаева» против «Трактора».

Плохой лед и хорошее большинство

В дневном матче нижнекамский «Нефтехимик» обыграл «Северсталь» со счетом 4:2. За «волков» дебютировали защитники Иван Вишневский и Отсо Рантакари, которые смотрелись довольно неплохо. Также дублем отметился нападающий Булат Шафигуллин. Ворота нижнекамцев защищал Евгений Иванников.

После игры форвард «Северстали» Даниил Вовченко покритиковал лед «Уфа-арены»:

— Качество льда было не очень хорошим — он мягкий, как будто бежишь по болоту, ноги забиваются.

Вечером играли «Салават Юлаев» и «Трактор». Команда Томми Ламсы уже проводила в прошлые выходные на уфимском льду два спарринга против «Автомобилиста» — команды обменялись победами. Против «Трактора» финский тренер выставил практически оптимальный состав:

Ларсен — Бирюков, Сошников — Гранлунд — Хартикайнен.

Панин — Лисовец, Кугрышев — Воробьев — Маннинен.

Коробов — Семенов, Хохряков — Кадейкин — Жарков.

Петрищев — Мясищев, Солодухин — Картаев — Сучков.

Юха Метсола — в воротах.

В первом периоде Метсола откровенно скучал — бросков по его воротам практически не было. Фото vk.com/traktor_chelyabinsk

Первое удаление в матче случилось у «Трактора» — в большинстве «Салават» даже толком не закрепился в зоне. Отсутствие Умарка еще долго будет сказываться на атаке, ведь именно через шведа строился весь уфимский креатив в нападении. А вот второе численное преимущество «юлаевцы» разыграли превосходно. Номинально вторая спецбригада большинства закрутила настоящие кружева, за которыми не уследил новичок «Трактора» чешский голкипер Роман Вилл. Воробьев отдал классный пас Хохрякову и тот забивал уже в пустые ворота — 1:0.

Практически тут же бывший игрок «Салавата» Вячеслав Основин свалил на лед защитника-гренадера Семенова и опять оставил «Трактор» в меньшинстве. «Салават» снова провел численное преимущество достаточно активно, много двигаясь и бросая. Однако преимущество уфимцы закрепили уже в равных составах, буквально в следующей атаке: Кадейкин вынудил за своими воротами ошибиться опытного Полыгалова, а Хохряков сделал дубль — 2:0.

В первом периоде Метсола откровенно скучал — бросков по его воротам практически не было. Лишь под занавес первой двадцатиминутки игроки «Салавата» заработали первое удаление, однако большинство «Трактора» разбилось на два периода.

Челябинцы проиграли первый период по броскам в створ со счетом 3 — 13, выглядели заметно тяжелее соперника, однако во втором игровом отрезке воспряли духом и, что называется, побежали. За голом бывшего игрока сборной России Сергея Калинина (1:2) тут же последовал бросок в штангу и полное доминирование в атаке. В какой-то момент подопечные Ламсы играли только на контратаках и в средней зоне, однако уже следующее большинство вернуло игру в привычное русло. Хохряков классно бросал и мог оформлять хет-трик, однако не попал в ворота. Зато был точен Маннинен — 3:1.

Преимущество в два гола уфимцы легко растеряли, играя академично и красиво. Фото vk.com/traktor_chelyabinsk

Ламса и Цулыгин в одной лодке?

Под занавес второго периода окончательно стало понятно, что «Салават Юлаев» при Ламсе пока мало чем отличается от «Салавата Юлаева» Цулыгина. Преимущество в два гола уфимцы легко растеряли, играя академично и красиво. Уверенность перешла в излишнюю самоуверенность, «Трактор» легко ловил соперника на контратаках и счет сравнял — 3:3. Так команды доигрались до овертайма, в котором свое большинство реализовали уже гости, выиграв матч. Хоккеист «Салавата» покидал штрафной бокс в тот момент, когда Седлак прошил Метсолу — 4:3.

Практически сразу же после того как стало известно о тренерской рокировке в Уфе, в СМИ появилась информация, что Ламса не горит желанием видеть рядом с собой бывшего главного тренера и места на тренерской скамье рядом со всем тренерским штабом Цулыгину не найдется. Сообщалось, что экс-наставник «юлаевцев» будет тренером на верхотуре и расположится на позиции рядом с видеооператорской группой команды. Однако и первые товарищеские игры, и первый матч Кубка Республики Башкортостан показали, что это не так. Цулыгин занял место на скамейке, пусть Николай Леонидович был не так активен, как в бытность свою главным тренером.

По информации «Реального времени», в команде действительно не сильно надеялись на то, что Цулыгин в итоге войдет в тренерский штаб Ламсы. Однако, когда тренер принял предложение о понижении, его функции, по крайней мере на первых матчах, были обговорены сразу же. Более того, если у молодого финна в регулярном чемпионате что-то пойдет не так, очевидно, что к кандидатуре Цулыгина вернутся. Глупо было бы не использовать такую возможность, учитывая, насколько здорово смотрелся «Салават» в матчах плей-офф две весны подряд.

Ламса: «Пока вся команда не в оптимальных кондициях»

Любопытно, что оба главных тренера вчерашнего матча в предыдущем сезоне работали помощниками. Ламса в Уфе ранее помогал Эркке Вестерлунду, затем Цулыгину, а Анвар Гатиятулин на протяжении двух сезонов входил в тренерский штаб питерского СКА и сборной России. Ранее он был главным тренером «Трактора» и в плей-офф 2018 года даже играл в финале Восточной конференции против «Ак Барса» (0-4 в серии). Пока что возвращение Гатиятулина в Челябинск получается добротным — это уже вторая победа «Трактора» в межсезонье (ранее со счетом 1:0 была обыграна «Югра»).

Фото hcsalavat.ru

Думаю, что сегодня мы хорошо сыграли первые 20 минут, я доволен. Но потом допустили много глупых ошибок, все побежали вперед, хотели забить и пропустили голы

Что касается Ламсы, то, как отмечалось выше, он не спешит вносить глобальные изменения в игру команды. Разве что заметна кропотливая работа над большинством, хотя в начале третьего периода был эпизод, когда уфимцы играли в расстановке пять на три, но успеха не добились. В целом, «Салават Юлаев» пока играет как привычный раздолбайский «Салават Юлаев», который так любят болельщики в КХЛ. После игры Томми это подтвердил:

— Думаю, что сегодня мы хорошо сыграли первые 20 минут, я доволен. Но потом допустили много глупых ошибок, все побежали вперед, хотели забить и пропустили голы.

— Как оцените физическое состояние игроков, особенно Маркуса Гранлунда? Кажется, что ему очень тяжело на данном этапе подготовки…

— Мы выглядим тяжело, четвертый день идут усиленные нагрузки. Пока вся команда не в оптимальных кондициях.

— Какое наказание ждет Сучкова за 6 минут штрафа?

— Сучков — молодой игрок, он учится. Мне нравится его энергия, скорость. Сегодня сыграл азартно, допустил пару необязательных ошибок.

— Объясните, почему Семенов и Коробов играют в одной паре? У них на двоих почти 230 килограммов веса…

— В ближайшее время вернутся защитники Коледов и Мухамадуллин. Пока я решил посмотреть, как большие ребята Коробов и Семенов смогут играть вместе, — пояснил Ламса.

Во второй игровой день «Салават Юлаев» сыграет против «Нефтехимика», и поражение хозяев на старте турнира заметно подогревает интерес к этой встрече.