Видеоопрос: «Отдыхали ли вы в этом году за пределами Татарстана?»

С начала августа Россия возобновила авиасообщение с несколькими странами. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану рекомендовали пока воздержаться от поездок за пределы России, так как за границей сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Более того, наши санитарные врачи вообще рекомендуют отдыхать в пределах родной республики.

— Выезжали или поедете ли вы в этом году за пределы Татарстана отдыхать? Или, как советует Роспотребнадзор, будете отдыхать дома? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.