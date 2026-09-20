УНИКС проиграл ЦСКА и остался без медали Суперкубка
Встреча завершилась со счетом 79:59
Казанский УНИКС уступил московскому ЦСКА в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 79:59 (18:9, 27:12, 15:23, 19:15).
Самым результативным игроком в составе казанцев стал американский форвард Джален Рейнольдс, набравший девять очков. Также на его счету семь подборов и одна передача.
Лучшим в составе ЦСКА стал американский разыгрывающий Мело Тримбл с 16 очками, четырьмя подборами, двумя перехватами и тремя передачами.
Таким образом, УНИКС остается без медалей Суперкубка. Напомним, в финале турнира турецкий «Анадолу Эфес» встретится с краснодарским «Локомотивом-Кубанью».
Ранее сообщалось, что УНИКС вошел в топ-5 клубов по бюджету в Единой лиге ВТБ сезона-2025/26.
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