Fan ID введут на матчах Кубка России с 1 октября

Требование распространяется на всех зрителей, включая детей

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 сентября подписал распоряжение о расширении системы Fan ID. Постановление опубликовали на официальном портале правовых актов.

С 1 октября 2026 года карта болельщика потребуется на матчах Кубка России с участием команд РПЛ, если игра проходит на их домашнем стадионе. Требование распространяется на всех зрителей, включая детей. На аренах клубов Первой и Второй лиг система пока не вводится.

Раньше Fan ID был обязателен только для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и игры за Суперкубок. Система действует с момента внедрения во второй половине сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что РФС представил новую форму сборной России перед матчем с Ираном в Казани. В основе дизайна лежит оцифрованная звуковая волна первого аккорда национального гимна, которая стала графическим паттерном на игровой футболке.

Алсу Сабирзанова