Спортивный клуб «Синтез» провел шоу-матч открытия ватерпольного сезона-2026/2027

В матче сыграли ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» против команды ДЮСШОР Казани

Фото: предоставлено СК «Синтез»

В плавательном бассейне МБУ «СОК» Казани спортивный клуб «Синтез» провел ватерпольный матч к открытию нового сезона.

В матче сыграли ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» против команды ДЮСШОР Казани. На воде встретились совсем юные ватерполисты из школы олимпийского резерва с более опытными спортсменами из второй команды «КОС-Синтез», которые уже выступают на профессиональном уровне.

предоставлено СК «Синтез»

— Доволен тем, как прошла игра, этот матч был очень полезен. Посмотрели на молодых игроков из школы олимпийского резерва. Многие из них уже сейчас вызываются в «КОС-Синтез-УОР» на совместные тренировки, но игровые ситуации позволяют понять, как подрастающие ватерполисты будут показывать себя на профессиональном уровне. Активно просматриваем и привлекаем молодых ребят, воспитанников казанского водного поло, — прокомментировал матч главный тренер команды «КОС-Синтез-УОР» Анвар Галимзянов.

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