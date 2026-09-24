«Ак Барс» победил «Сибирь» в серии буллитов
Реализованная попытка Кирилла Семенова определила исход встречи
«Ак Барс» одолел «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (по булл.) в пользу казанцев.
В основное время у «Ак Барса» дублем отличился нападающий Григорий Денисенко.
У сибиряков голы забили Сергей Попов и Михаил Орлов.
В дополнительное время заброшенных шайб не было, а вот в серии буллитов попытка Кирилла Семенова определила результат матча.
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