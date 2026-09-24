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«Ак Барс» победил «Сибирь» в серии буллитов

18:07, 24.09.2026

Реализованная попытка Кирилла Семенова определила исход встречи

«Ак Барс» победил «Сибирь» в серии буллитов
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» одолел «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (по булл.) в пользу казанцев.

В основное время у «Ак Барса» дублем отличился нападающий Григорий Денисенко.

У сибиряков голы забили Сергей Попов и Михаил Орлов.

В дополнительное время заброшенных шайб не было, а вот в серии буллитов попытка Кирилла Семенова определила результат матча.

Евгений Романов

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