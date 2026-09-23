Калимуллина исполнит гимн РФ перед матчем сборных России и Ирана
Матч пройдет 29 сентября в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена»
Народная артистка Татарстана Эльмира Калимуллина исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем сборных России и Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе РФС, передает ТАСС.
Матч пройдет 29 сентября в 19:30 на стадионе «Ак Барс Арена».
Напомним, клубы и сборные из России отстранены от международных соревнований по футболу с весны 2022 года, санкции в отношении российского футбола продолжают действовать. Последний раз матч сборной проходил в Казани 8 октября 2021 года. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу России.
Ранее стал известен состав сборной на матч с Ираном. В него вошли 38 игроков.
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