Новости спорта

00:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Ак Барс» и Кевин Хейс расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

15:34, 21.09.2026

Американский нападающий провел за казанский клуб пять матчей, набрав 0+0

«Ак Барс» и Кевин Хейс расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» и Кевин Хейс расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, сегодня нападающий объявил на пресс-конференции, что официально завершает игровую карьеру.

В текущем сезоне КХЛ Кевин Хейс провел за «Ак Барс» пять матчей, набрав в них 0+0.

Присоединился форвард к казанскому клубу 25 августа, подписав контракт на один год с зарплатой около 80 млн рублей за сезон.

Евгений Романов

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также