«Ак Барс» и Кевин Хейс расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
Американский нападающий провел за казанский клуб пять матчей, набрав 0+0
«Ак Барс» и Кевин Хейс расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Напомним, сегодня нападающий объявил на пресс-конференции, что официально завершает игровую карьеру.
В текущем сезоне КХЛ Кевин Хейс провел за «Ак Барс» пять матчей, набрав в них 0+0.
Присоединился форвард к казанскому клубу 25 августа, подписав контракт на один год с зарплатой около 80 млн рублей за сезон.
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