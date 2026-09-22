FIS убрала запрет на участие российских лыжников из ЦСКА

В новой редакции запрет касается только спортсменов, добровольно заключивших контракт с вооруженными силами России и Белоруссии

Фото: Артем Дергунов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда исключила из регламента пункт о запрете участия в соревнованиях для российских атлетов из ЦСКА и других спортивных обществ, связанных с вооруженными силами. Об этом сообщается на сайте организации.

— Спортсмены не должны быть связаны с российскими или белорусскими вооруженными силами или органами национальной безопасности. Спортсмены и члены персонала, добровольно заключившие контракт с российскими или белорусскими вооруженными силами или органами безопасности, не могут принимать участие в соревнованиях FIS, — говорится в новой редакции.

Раньше наличие такой связи могло стать основанием для отказа в предоставлении нейтрального статуса. Упоминание аффилированных структур также убрано из политики FIS о нейтральных спортсменах.

Ранее сообщалось, что участие Большунова в Кубке России зависит от решения FIS по декларациям. Первый этап пройдет в Хакасии с 26 по 29 ноября.

Алсу Сабирзанова