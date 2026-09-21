Сборная Татарстана завоевала серебро и бронзу на ЧР по лыжероллерам

Вторым финишировал Савелий Коростелев, третьим стал Сергей Ардашев

Фото: Артем Дергунов

На чемпионате России по лыжероллерам сборная Татарстана завоевала серебро и бронзу в масс-старте классическим стилем. Об этом сообщает ТАСС.

Вторым финишировал Савелий Коростелев, отстав от победителя на 4 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (+1,01).

Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, представляющий Тюменскую область. Он преодолел дистанцию 30 км за 1 час 17 минут 27,7 секунды.

Напомним, чемпионат проводится в два этапа: первый принял Ханты-Мансийск еще в августе, второй проходит в Архангельской области с 19 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Терентьева выиграла «разделку» на ЧР по лыжероллерам. Второй финишировала Вероника Степанова.

Алсу Сабирзанова