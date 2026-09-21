Сборная Татарстана завоевала серебро и бронзу на ЧР по лыжероллерам
Вторым финишировал Савелий Коростелев, третьим стал Сергей Ардашев
На чемпионате России по лыжероллерам сборная Татарстана завоевала серебро и бронзу в масс-старте классическим стилем. Об этом сообщает ТАСС.
Вторым финишировал Савелий Коростелев, отстав от победителя на 4 секунды. Третьим стал Сергей Ардашев (+1,01).
Победу одержал олимпийский чемпион Алексей Червоткин, представляющий Тюменскую область. Он преодолел дистанцию 30 км за 1 час 17 минут 27,7 секунды.
Напомним, чемпионат проводится в два этапа: первый принял Ханты-Мансийск еще в августе, второй проходит в Архангельской области с 19 по 21 сентября.
Ранее сообщалось, что Терентьева выиграла «разделку» на ЧР по лыжероллерам. Второй финишировала Вероника Степанова.
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