«Ростов» уволил главного тренера Джонатана Альбу

Это произошло по обоюдному решению сторон

Фото: Динар Фатыхов

ФК «Ростов» расторг контракт с главным тренером Джонатаном Альбой по обоюдному решению сторон. Об этом сообщается на сайте клуба РПЛ.

Испанец работал в «Ростове» с 2018 года — сначала как тренер-аналитик, а в феврале 2025-го возглавил основную команду после ухода Валерия Карпина.

В клубе отметили, что в последнее время Альба совмещал работу в «Ростове» и сборной России. «В сложившихся условиях руководство клуба считает необходимым, чтобы тренерский штаб был полностью сосредоточен на решении турнирных задач «Ростова», — говорится в заявлении.

В новом сезоне «Ростов» одержал только две победы в девяти турах РПЛ и занимает 12-е место с восемью очками.

Это уже второй за неделю случай увольнения испанского тренера в РПЛ. Ранее московская «Родина», идущая на предпоследнем месте, отправила в отставку Хуана Диаса.

Алсу Сабирзанова