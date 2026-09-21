Источник: подписанный из НХЛ нападающий Хейс покинет «Ак Барс»

По некоторым данным, соглашение между игроком и клубом может быть расторгнуто в ближайшее время

Нападающий Кевин Хейс в ближайшее время покинет казанский «Ак Барс». Об этом сообщает издание «Чемпионат».

По данным источника, окончательное решение по расторжению контракта с игроком было принято после поражения от «Сочи» (2:3) в гостях, где у клуба возникли сложности с вылетом из-за атаки БПЛА.

Хейс перешел в «Ак Барс» после свыше 800 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где набрал 446 (185+261) очков. Казанский клуб подписал с 34-летним нападающим однолетний контракт.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) американский форвард Хейс не набрал результативных баллов в пяти матчах за «Ак Барс».

Напомним, недавно казанская команда в красивом стиле обыграла в гостях «Салават Юлаев», подробности — в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин