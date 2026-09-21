Источник: подписанный из НХЛ нападающий Хейс покинет «Ак Барс»
По некоторым данным, соглашение между игроком и клубом может быть расторгнуто в ближайшее время
Нападающий Кевин Хейс в ближайшее время покинет казанский «Ак Барс». Об этом сообщает издание «Чемпионат».
По данным источника, окончательное решение по расторжению контракта с игроком было принято после поражения от «Сочи» (2:3) в гостях, где у клуба возникли сложности с вылетом из-за атаки БПЛА.
Хейс перешел в «Ак Барс» после свыше 800 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где набрал 446 (185+261) очков. Казанский клуб подписал с 34-летним нападающим однолетний контракт.
В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) американский форвард Хейс не набрал результативных баллов в пяти матчах за «Ак Барс».
Напомним, недавно казанская команда в красивом стиле обыграла в гостях «Салават Юлаев», подробности — в материале «Реального времени».
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