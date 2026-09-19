Терентьева выиграла «разделку» на ЧР по лыжероллерам

Второй финишировала Вероника Степанова

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка Наталья Терентьева, представляющая сборную Татарстана, выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на чемпионате России по лыжероллерам. Спортсменка преодолела дистанцию за 15 минут 34,3 секунды.

Второй финишировала также представительница республики, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, отставшая на 14,5 секунды. Замкнула тройку призеров Мария Истомина (+18,3), представляющая сборную Ленинградской области.

Напомним, чемпионат проводится в два этапа: первый принял Ханты-Мансийск еще в августе, второй проходит в Архангельской области с 19 по 21 сентября.

Ранее сообщалось, что участие Большунова в Кубке России зависит от решения FIS по декларациям. Первый этап пройдет в Хакасии с 26 по 29 ноября.

Алсу Сабирзанова