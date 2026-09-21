Кевин Хейс объявил о завершении карьеры игрока

Нападающий расторгнет контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию сторон

Нападающий «Ак Барса» Кевин Хейс дал специальную пресс-конференцию, на которой сообщил о завершении профессиональной карьеры.

Хоккеист и казанский клуб расторгнут контракт по согласию сторон.

— Сегодня я принял решение завершить карьеру хоккеиста. Я больше не могу играть на том уровне, на котором способен, потому что мое тело не позволяет мне показывать свой максимум. А я не могу смириться с тем, что не нахожусь в своей лучшей форме.

Я очень благодарен хоккею за все, что он мне дал, за мою карьеру и за весь этот опыт. И я очень благодарен за возможность приехать в Россию, в Казань. Я знаю, что пробыл здесь совсем недолго и все сложилось не так, как мне хотелось бы, но я очень благодарен за то, что успел познакомиться с некоторыми из игроков. До приезда в Россию я бы никогда не пересекся с ними и не смог бы узнать их культуру.

Да, был языковой барьер, но мы сидели вместе за ужином, и я узнавал, откуда ребята родом, как много они работали, чтобы оказаться там, где находятся сейчас. Я очень благодарен Марату Валиуллину за возможность приехать сюда. Хотелось бы, чтобы все закончилось иначе, но получилось так, как получилось.

И, как я уже сказал, когда спортсмен понимает, что больше не способен выступать на своем максимальном уровне, приходит время поставить точку.

Я рад, что провел несколько недель в Казани. Это прекрасный город. Здесь потрясающая еда. Митч Миллер водил меня во множество ресторанов. Люди были невероятно гостеприимными. Все в этом клубе были великолепны.

Моя жена — русская, и я уверен, что в будущем мы еще вернемся сюда в гости — будь то Казань или другой город России. Я хочу, чтобы моя жена могла показать мне места, откуда родом она, где родилась, где жили ее родственники, где ее корни.

Если говорить о хоккее, я приехал сюда с целью помочь команде, но эта цель не была достигнута. В команде много потрясающих игроков, отличный тренерский штаб и персонал. Я понял, что не могу выступать на должном уровне, чтобы помогать команде, не смог помочь ей одержать больше побед. Поэтому я принял такое решение, — цитирует Хейса пресс-служба «Ак Барса».

— Вы общались с тренерским штабом? Как строился диалог с руководством клуба? Было ли в вашем контракте заранее прописан вариант, что вы можете завершить карьеру?

— Нет, в контракте ничего не было прописано на случай, если что-то пойдет не так и я решу завершить карьеру. Я принимал это решение в первую очередь со своей женой, в семье. К тренеру и генеральному менеджеру я пришел с готовым решением, они отнеслись к моему решению с пониманием.

Я долго и тщательно все обдумывал. Хоккей был огромной частью моей жизни, поэтому это было очень тяжелое решение. Но, к сожалению, будучи спортсменом, ты иногда должен посмотреть на себя в зеркало и признать, что твоя игра движется не в том направлении. Ты изо всех сил пытаешься изменить ситуацию, но твое тело тебе этого не позволяет.

У нас была беседа с тренерским штабом про это. Они спрашивали, окончательное ли это решение, обсуждали варианты. Но решение было уже принято, — добавил игрок.

Хейс провел в КХЛ пять матчей за «Ак Барс», не набрав в них ни одного очка.

Евгений Романов