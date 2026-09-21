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РФС представил новую форму сборной России перед матчем с Ираном в Казани

12:38, 21.09.2026

В основе дизайна лежит оцифрованная звуковая волна первого аккорда национального гимна, которая стала графическим паттерном на игровой футболке

РФС представил новую форму сборной России перед матчем с Ираном в Казани
Фото: скриншот из канала в MAX Сборная России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) совместно с брендом JOGEL презентовал новую форму национальной команды. В основе дизайна лежит оцифрованная звуковая волна первого аккорда национального гимна, которая стала графическим паттерном на игровой футболке.

Первый выход сборной в новой экипировке запланирован на 29 сентября в товарищеском матче против Ирана в Казани.

Представлены домашний красный и гостевой белый комплекты, а также парадно-тренировочная коллекция. На внутренней стороне воротника домашней формы вышиты слова «Россия — священная наша держава», на гостевой — строка припева «Славься, страна! Мы гордимся тобой!».

скриншот из канала в MAX Сборная России по футболу

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что форма отражает историю побед страны.

Напомним, клубы и сборные из России отстранены от международных соревнований по футболу с весны 2022 года. В отношении российского футбола продолжают действовать санкции. Матч с Ираном станет для казанского стадиона «Ак Барс Арена» первым международным поединком по футболу с осени 2021 года.

Зульфат Шафигуллин

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