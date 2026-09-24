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Овечкин может сыграть в оставшихся предсезонных матчах «Вашингтона»

21:20, 24.09.2026

Об этом заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери

Овечкин может сыграть в оставшихся предсезонных матчах «Вашингтона»
Фото: скриншот из видео «Гол Александра Овечкина в игре с Каролина Харрикейнз» с канала « Хоккейный Квартал»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может принять участие в оставшихся предсезонных матчах команды. Об этом заявил главный тренер клуба Спенсер Карбери, его слова приводит журналистка Сэмми Силбер, передает ТАСС.

— То, что он смог провести полноценную тренировку, — это хороший знак. Есть шанс, что он сыграет в предсезонных матчах, но я поговорю об этом с тренером по атлетике Джейсоном Сербусом, — сказал Карбери.

Напомним, Овечкин получил травму нижней части тела. Ранее хоккеист пропустил предсезонные матчи с «Бостоном» (2:3 Б) и «Филадельфией» (5:2).

Алсу Сабирзанова

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