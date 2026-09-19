Камила Валиева выступила после отмены нейтрального статуса

20-летняя фигуристка возобновила карьеру в 2026 году после дисквалификации за допинговое нарушение

Фото: Руслан Ишмухаметов

Фигуристка Камила Валиева представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России и поделилась впечатлениями от выступления.

— Все хорошо, очень рада, что вышла на публику, — сказала спортсменка. Она также высоко оценила работу с французским хореографом Бенуа Ришо, с которым сотрудничала летом: — Безумно благодарна за весь опыт работы с ним, это потрясающий опыт, — передает ее слова РИА «Спорт».

По словам Валиевой, ей предстоит физически разогнаться, чтобы полностью реализовать задуманное хореографом в постановке.

20-летняя фигуристка возобновила карьеру в 2026 году после дисквалификации за допинговое нарушение, срок которой истек в декабре 2025-го. Сейчас она тренируется в группе Светланы Соколовской в академии Татьяны Навки.

В августе Валиева получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), позволяющий выступать на международных стартах. Однако уже 10 сентября ISU сообщил, что фигуристка больше не соответствует требованиям для участия в соревнованиях. Напомним, в июне ISU допустил российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе — всего заявки на сезон-2026/27 подали 234 спортсмена.

Дмитрий Зайцев