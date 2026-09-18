Анвар Гатиятулин рассказал, почему Хмелевский пропустил матч с «Сочи»

Наставник «Ак Барса» подробно объяснил свое решение

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по окончании матча с «Сочи» (2:3) объяснил свое решение не выпускать на игру нападающего Александра Хмелевского.

— Понимаю, что Саша — статусный игрок, и когда такие хоккеисты остаются вне состава, возникают вопросы. Для тренерского штаба это один из инструментов. Наша задача — добиться максимальной эффективности от каждого игрока, поэтому используем разные варианты, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

— Можно ли сказать, что отсутствие Хмелевского в составе — реакция на его старт сезона? Все-таки статусный игрок, но пока без набранных очков.

— Идет строительство новой команды. Понятно, что нужно время и нам, и ребятам, чтобы сыграться. Мы ищем сочетания, после каждой игры проводим большой объем аналитической работы, объясняем ребятам, на что обратить внимание, смотрим, как работают сочетания. По ходу матчей делаем перестановки. Этот процесс продолжается, и такие моменты, возможно, будут повторяться. Будем дальше искать наиболее эффективные тройки и сочетания, — добавил специалист.

Следующий матч в КХЛ казанцы проведут 21 сентября дома против «Лады».

Евгений Романов