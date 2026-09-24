Сборная России разместится в новом Центре развития футбола в Казани

Матч пройдет 29 сентября на «Ак Барс Арене»

Фото: Сергей Козлов

Сборная России по футболу будет жить и тренироваться на территории нового Центра развития футбола в Казани перед товарищеским матчем с Ираном. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, передает ТАСС.

Матч пройдет 29 сентября на «Ак Барс Арене», начало — в 19:30 мск. На сегодняшний день продано около 26 тыс. билетов, коммерческая вместимость арены на этот день составит 39 тыс. зрителей.

Сборная Ирана прилетит в Казань 26 сентября и будет тренироваться на базе «Рубина». Российская команда прибудет 28-го и разместится в Центре развития футбола, который открыли в столице республики в конце августа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, общая площадь здания составила почти 10 тыс. кв. м, количество этажей переменное — от двух до четырех. Внутренняя инфраструктура включила гостиничные номера, тренерские и конференц-залы, тренажерный зал со спортивным оборудованием, медицинский блок, столовую, а также зоны для активного и тихого отдыха. Центр строился в три этапа по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

Алсу Сабирзанова