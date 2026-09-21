Василевский и Капризов вошли в топ-20 лучших игроков НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский занял 13-е место, нападающий «Миннесоты Уайлд» Капризов — 14-е

Фото: Динар Фатыхов

Российские хоккеисты Андрей Василевский и Кирилл Капризов вошли в топ-20 лучших действующих игроков НХЛ по версии NHL Network.

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Василевский занял 13-е место, нападающий «Миннесоты Уайлд» Капризов — 14-е.

В сезоне-2025/26 31-летний Василевский провел 58 матчей, одержал 39 побед, дважды сыграл «на ноль» и отразил 91,2% бросков. В его активе два Кубка Стэнли с «Тампой» и «Конн Смайт Трофи» (2021).

Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года. В дебютном сезоне-2020/21 получил «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ. В 2022-м стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. В минувшем сезоне набрал 86 очков (34+52).

Ранее сообщалось, что Овечкин получил травму и пропустит предсезонные матчи «Вашингтона». Игрок не примет участия в предсезонной игре с «Филадельфией».

Алсу Сабирзанова