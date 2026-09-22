Степанова и Букин подали апелляцию в CAS на отказ ISU в нейтральном статусе

ISU изначально отказал Степановой и Букину в нейтральном статусе, а также отозвал ранее выданные статусы для Камилы Валиевой и Марка Кондратюка

Фото: Динар Фатыхов

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, подали апелляцию в CAS на решение ISU о невыдаче им нейтрального статуса. Об этом сообщает Sport24.

Международный союз конькобежцев изначально отказал Степановой и Букину в нейтральном статусе, а также отозвал ранее выданные статусы для Камилы Валиевой и Марка Кондратюка. Все четверо подали апелляцию в ISU, однако получили отказ с формулировкой о несоответствии статусу нейтрального спортсмена.

Отметим, Степанова и Букин — пятикратные чемпионы России (2021—2022, 2024—2026) и двукратные вице-чемпионы Европы (2019, 2022).

Ранее сообщалось, что Камила Валиева выступила после отмены нейтрального статуса. 20-летняя фигуристка возобновила карьеру в 2026 году после дисквалификации за допинговое нарушение.

Алсу Сабирзанова