Гол Бывальцева принес победу «Ак Барсу» над «Ладой»
Казанцы одолели тольяттинцев в овертайме
«Ак Барс» победил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Казанцы дома одолели тольяттинцев в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко, Дмитрий Кателевский и Алексей Бывальцев.
У «Лады» забили нападающие Евгений Грошев и Никита Михайлов.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 24 сентября на выезде против «Сибири».
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