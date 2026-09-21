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Гол Бывальцева принес победу «Ак Барсу» над «Ладой»

21:25, 21.09.2026

Казанцы одолели тольяттинцев в овертайме

Гол Бывальцева принес победу «Ак Барсу» над «Ладой»
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» победил «Ладу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Казанцы дома одолели тольяттинцев в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Ак Барса» заброшенными шайбами отметились Григорий Денисенко, Дмитрий Кателевский и Алексей Бывальцев.

У «Лады» забили нападающие Евгений Грошев и Никита Михайлов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 24 сентября на выезде против «Сибири».

Евгений Романов

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