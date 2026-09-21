Овечкин получил травму и пропустит предсезонные матчи «Вашингтона»

Игрок не примет участия в предсезонной игре с «Филадельфией»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщила журналистка Сэмми Силбер, передает ТАСС.

По информации источника, возвращение Овечкина ожидается со дня на день.

Овечкин пропустил предсезонный матч «Вашингтона» с «Бостоном» в ночь на 21 сентября по московскому времени. Встреча завершилась поражением «Вашингтона» в серии буллитов со счетом 2:3. Пресс-служба клуба также сообщила, что игрок не примет участия в предсезонной игре с «Филадельфией» в ночь на 22 сентября.

Напомним, что сезон НХЛ стартует в ночь на 30 сентября. Овечкину осталось забросить 11 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки по общему количеству голов в НХЛ (регулярный чемпионат + плей-офф).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин подписал новый однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Известно, что зарплата хоккеиста составит $4,25 миллиона.

Алсу Сабирзанова