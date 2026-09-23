Призер ОИ: главное, чтобы доступ к FIS получили Большунов и Ардашев

Алексей Петухов отметил, что российские спортсмены уже привыкли выступать в непростых условиях и держат форму

Фото: Артем Дергунов

Звезды российского лыжного спорта, включая представителей сборной Татарстана Александра Большунова и Сергея Ардашева, должны получить возможность участвовать в международных соревнованиях. Об этом «Газете.Ru» заявил бронзовый призер Олимпиады-2010 Алексей Петухов, комментируя смягчение критериев допуска российских лыжников.

Петухов отметил, что российские спортсмены уже привыкли выступать в непростых условиях и держат форму. По его словам, даже если допуск дадут за один-два дня, это не повлияет на их готовность.

— Главное, чтобы это ключевое решение дало доступ к соревнованиям не только молодым спортсменам, но и тем, кого поистине ждут, — тому же Сашке Большунову. Сергей Ардашев не так много выступал на международной арене, хотя в России все выигрывает. Его бы тоже хотелось видеть на мировых соревнованиях, — сказал Петухов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По мнению собеседника, в FIS должны понимать необходимость конкуренции. «Либо мы развиваем лыжный спорт, либо занимаемся политикой. На фоне происходящего в мировой повестке им надо принять решение. Потому что спортивные принципы говорят: спорт вне политики», — заключил Петухов.

Напомним, FIS убрала запрет на участие российских лыжников из ЦСКА. В новой редакции запрет касается только спортсменов, добровольно заключивших контракт с вооруженными силами России и Белоруссии.

Алсу Сабирзанова