Член Зала славы баскетбола Петтит умер в 93 года

Причины смерти не уточняются

На 94-м году жизни скончался легендарный баскетболист Боб Петтит, член Зала славы баскетбола. Информацию об этом сообщает пресс-служба Зала славы.

Причины его смерти пока не раскрыты.

В течение своей карьеры Петтит выступал за «Милуоки Хокс», которые впоследствии стали «Сент-Луис Хокс» и нынче называются «Атланта Хокс». В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он играл с 1954 по 1965 год, став чемпионом в 1958 году и дважды получив титул самого ценного игрока турнира. Он также является первым баскетболистом, который преодолел отметку в 20 000 очков в НБА. В 1971 году Боб Петтит был inducted в Зал славы баскетбола.

Ранее сообщалось, что вестминстерское аббатство установит 2,5-метровый мемориал Джону Толкину рядом с плитой Льюиса.

Никита Егоров