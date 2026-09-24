Голкипер «Ак Барса» Арефьев пропустит выездную серию из-за травмы

Вратарь подвернул ногу в матче с «Салаватом Юлаевым»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев пропустит выездную серию из-за травмы. Голкипер подвернул ногу в матче с «Салаватом Юлаевым» 16 сентября, который завершился победой казанцев со счетом 4:3, передает «Сила спорта».

К тренировкам команды Арефьев сможет приступить в октябре, когда у «Ак Барса» начнется домашняя серия.

В нынешнем сезоне 23-летний вратарь провел два матча регулярного чемпионата КХЛ с процентом отраженных бросков 90,8 и коэффициентом надежности 2,96. Всего в КХЛ на его счету 24 матча, три игры «на ноль» при коэффициенте надежности 1,9 и проценте отраженных бросков 93,6.

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции с 11 очками. Следующий матч казанцы проведут дома с «Сибирью» 24 сентября.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» и Кевин Хейс расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Американский нападающий провел за казанский клуб пять матчей, набрав 0+0.

Алсу Сабирзанова