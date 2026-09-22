Российские гимнасты выступят на ЧМ в Нидерландах в нейтральном статусе

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России по спортивной гимнастике выступит на чемпионате мира в Нидерландах в нейтральном статусе — без флага и гимна. Об этом сообщила тренер Валентина Родионенко, передает Sport24.

— Нидерланды прислали в FIG заявление о том, что, несмотря на указания FIG, правительство и проводящая организация решили, что спортсмены из России будут выступать в нейтральном статусе. Никаких флагов, гимнов и опознавательных знаков не будет, — указала она.

Чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. На турнире будут разыграны первые олимпийские лицензии. В предварительную заявку женской сборной России вошли Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Милана Каюмова и Людмила Рощина.

Ранее сообщалось, что гимнастические фавориты пропустили Спартакиаду народов России. После чемпионата Европы они начали подготовку к чемпионату мира.

Алсу Сабирзанова