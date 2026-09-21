«Продуктивно, интересно, драматично» — футбольные страсти на стадионе «Динамо»

Состоялся первый корпоративный турнир на кубок Группы ТАИФ по мини-футболу

Фото: Динар Фатыхов

«Желаю красивой игры!»

Новой традиции был дан старт в минувшую субботу в Татарстане. В Казани, на стадионе «Динамо», только-только распахнувшем двери после капитальной реновации игрового поля, кипели спортивные страсти первого в истории Группы ТАИФ корпоративного Кубка по мини-футболу. За право быть названными лучшими, золото медалей и сверкающий кубок победителей сразились 8 команд, объединивших почти все компании, входящие в Группу ТАИФ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Музыка, яркая форма, болельщики на трибунах и у кромки поля. С первых шагов турнир громко заявил о себе. И подтверждение тому — приезд на официальную церемонию открытия председателя Федерации футбола Республики Татарстан Александра Гусева.

— Дорогие друзья, Республика Татарстан сегодня является и футбольной республикой. По футбольной инфраструктуре нам нет равных в России. Несколько цифр: у нас 60 полей вот с таким искусственным покрытием, построены 43 крытых манежа. Сегодня только в 8 районах республики пока нет манежей. Профессионально футболом занимаются 70 тыс. татарстанцев. 51 отделение футбола у нас в спортивных школах. То есть делается все для того, чтобы у наших людей была возможность заниматься футболом. А то, что футбол — это самый популярный вид спорта, известно давно, — отметил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стоит добавить, что бизнес Татарстана, и Группа ТАИФ в том числе, активно участвуют в программах по строительству новых и поддержанию в надлежащем состоянии действующих спортивных объектов.

— Что касается сегодняшнего дня, сегодняшнего праздника: впервые вот на этом обновленном поле, впервые в истории ТАИФа проводится такой турнир по футболу. 8 команд будут принимать в нем участие. Вы самые первые открываете это прекрасное футбольное поле. Я хочу пожелать вам, чтобы вы достойно представляли свои коллективы в турнире, чтобы показали профессиональный и грамотный футбол, забивали красивые голы, а самое главное — без травм, без грубостей. Успехов в турнире и всего доброго! — добавил Александр Гусев.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Мы проводим немало спортивных состязаний: это и «Лыжня России», и спартакиада, и «Гонка героев», и участие в марафоне… С каждым новым состязанием мы видим, как растет ваше мастерство, как крепнет соперничество, как загораются ваши глаза, как из отдельных команд мы все становимся единой спортивной семьей, — открывая турнир, подчеркнул заместитель председателя правления по безопасности АО «ТАИФ» Ринат Галимбеков.

Он поблагодарил за помощь в организации и проведении Кубка Федерацию футбола республики, Татарстанское отделение физкультурно-спортивного общества «Динамо» и его руководство — руководителя Администрации раиса Республики Татарстан Асгата Сафарова и его первого заместителя Салавата Гайсина, который, к слову, также приехал поприветствовать участников турнира.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

— Да, сейчас будут соревнования, и вы будете играть друг против друга, но я надеюсь, что после финального свистка, несмотря на это соперничество, несмотря на борьбу за медали, что ждут своих чемпионов, вы станете еще чуть ближе друг к другу и наш корпоративный дух укрепится. Ребята, в единстве — сила! — обратилась к участникам состязаний исполнительный директор АО «ТАИФ» по учету, отчетности и кадрам Гульнара Валеева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Поболеть за команды пришел и директор благотворительного фонда «Сокровенное» Александр Тарасов.

— Это масштабное, знаковое спортивное событие. В истории Группы ТАИФ такой настоящий корпоративный футбольный турнир проходит впервые. Собрались самые мощные команды от нашей Группы, — пояснил он, почему не смог пропустить это событие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Впрочем, и с самим стадионом «Динамо» и физкультурно-спортивным обществом в республике и фонд, и ТАИФ в целом связывают давние крепкие отношения:

— Мы поддерживаем общество «Динамо» и в тесном сотрудничестве поспособствовали в организации турнира вот на этом прекрасном поле. И в том, что на стадионе «Динамо» в Казани теперь новый газон, весомая доля нашего участия, — отметил он.

Накал страстей с первого свистка

Два поля. 8 команд. Порядок игр и кто с кем сразится в предварительной серии определила жеребьевка, проведенная главным судьей состязаний Радиком Ахмадуллиным.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На поле одновременно по пять игроков и вратарю от каждой команды. Скамейка запасных — в наличии. И, как показала практика, выступать просто в роли болельщиков им не пришлось. Накал страстей разбушевался прямо со стартового свистка.

Мини-футбол особенно ярок за счет меньшей площадки для игры и меньшего времени. Два тайма по 10 минут. Для журналиста и футбольного фаната просто страшный сон: два поля, на которых одновременно идет ярчайшая игра! В подтверждение тому простой факт: первого гола долго ждать не пришлось. Не прошло и минуты, как всколыхнулась сетка ворот за плечами голкипера команды «ТАИФ-НК 1». Отличилась команда «ТГК-16 Казань».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем на втором поле кипела футбольная баталия между командой «ТАИФ-НК АЗС» и объединенной сборной АО «ТАИФ» и ООО «Карсар».

20 минут игрового времени пролетели как мгновение. Итог. На одном поле победу праздновали энергетики — команда «ТГК-16 Казань», вырвавшая победу у «ТАИФ-НК 1». На другом поле ликовала объединенная сборная АО «ТАИФ» и ООО «Карсар».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— У нас сегодня здесь выступает несколько команд, и одна из них — сборная «ТАИФ» и «Карсар». Я пришла поддерживать нашу команду. Она одержала уверенную победу в первом матче, — поделилась впечатлениями Гульнара Валеева.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Игра очень интересная. Нам повезло с погодой. Я думаю, это только добавляет эмоций. И мы как болельщики тоже получаем удовольствие, и игроки стараются сделать все возможное, чтобы показать результат, — поддержал ее генеральный директор ООО «Карсар» Айнур Шигабутдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем на поле

Пока журналист «Реального времени» отвлекся на интервью, на обоих футбольных площадках события набирали обороты. Команда «ТАИФ-НК 2» взяла реванш за проигрыш первой команды нефтеперерабатывающего комплекса — казанской сборной «ТГК-16». Правда, под раздачу попала команда «ТГК-16 Нижнекамск».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спортсмены «ТАИФ-НК 1» тем временем вырвали победу у команды «ТАИФ-НК АЗС». В третьем круге объединенная сборная авиакомпании «Тулпар Эйр» и «ТАИФ-Инвест» потерпели сокрушительное поражение от нижнекамских энергетиков, а «ТАИФ-НК 2» не оставил шансов команде Банка «Аверс».

Битва за главный приз

Предварительный этап определил четыре сильнейшие команды. И парадокс ситуации заключался в том, что до полуфинала добрались по две команды нефтепереработчиков — «ТАИФ-НК 1» и «ТАИФ-НК 2» — и энергетиков — «ТГК-16 Казань» и «ТГК-16 Нижнекамск». Причем выяснять, кто поспорит за золото и серебро, а кому придется сразиться за бронзу, командам пришлось с коллегами по цеху: на одном поле — две команды от ТАИФ-НК, на втором — две от генерирующей компании.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В тяжелой борьбе бронзу завоевала команда «ТГК-16 Нижнекамск». Итоговый счет — 2:0.

В борьбе за золото события развивались еще более драматично. Во втором тайме команда «ТГК-16 Казань» смогла забить мяч в ворота соперника. Они уже праздновали победу, но… Не прошло и минуты, как «ТАИФ-НК 2» сравняли счет. Дальше борьба шла на равных, и до финального свистка ситуация на поле не изменилась.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Судья назначил серию пенальти. 1:1, 2:2, 3:3, 4:4… И тут голкипер нефтепереработчиков сумел взять мяч. А вот за спиной вратаря энергетиков сетка ворот вновь предательски колыхнулась. Во всех смыслах золотой гол.

Спортивный год в ТАИФе продолжается

— Очень продуктивно, интересно, драматично проходил первый турнир. Хорошее количество команд — 8. Организация — достойная. Чувствовалась коллективная, командная работа, мастерство. Главный итог этого турнира — корпоративное объединение. И мы видим, что турнир с задачей справился, — высказал свое мнение по итогам кубка главный судья состязаний Радик Ахмадуллин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На церемонии награждения первыми отметили лучших игроков. Так, Айдар Сахабутдинов, представляющий команду «ТАИФ-НК 2», был признан лучшим вратарем. Лучшим защитником назвали Максима Бахтина из команды «ТГК-16 Нижнекамск», а лучшим нападающим — Павла Картузова из команды «ТГК-16 Казань».

Командам-призерам турнира достались медали и ценные подарки. Обладателям золота — кубок. Он не переходящий. Так что у каждой команды есть шанс собрать настоящую коллекцию этих престижных наград. А такая возможность будет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Сегодня мы заложили начало хорошей традиции. Уверена, что и в следующем году продолжим и команд будет еще больше, — подчеркнула в разговоре с журналистом «Реального времени» Гульнара Валеева.

— Начало положено. На следующий год, дай Бог, и участников будет больше, и зрителей будет больше, — поддержал ее Айнур Шигабутдинов.

— В будущем году обязательно федерация снова подключится с организацией. Футбол объединяет! Вот приедут участники этого турнира в коллективы, расскажут, начнут готовиться и другие — присоединятся, — высказал уверенность Радик Ахмадуллин.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Впрочем, проявить себя и продемонстрировать уровень своей спортивной подготовки у представителей компаний Группы ТАИФ еще будет и в этом году. Причем уже совсем скоро:

— Нас ожидает сдача норм ГТО. Так что спортивный год в ТАИФе продолжается. В единстве — сила. И именно эта сила ведет нас к победам на поле, в работе и в жизни, — подчеркнул Ринат Галимбеков.

Арсений Фавстрицкий