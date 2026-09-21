«Родина» уволила испанского тренера после упущенной победы над «Рубином»

Хуан Диас покидает пост главного тренера московской команды

«Родина» объявила об отставке главного тренера команды Хуана Диаса. Соответствующая информация опубликована на официальных ресурсах клуба.

Это первая отставка в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Последним матчем для Хуана Диаса в качестве тренера «Родины» стала игра с казанским «Рубином», где московская команда упустила победу, ведя со счетом 1:0.



— «Родина» благодарит Хуана Диаса и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении.

Также клуб покидают помощники испанского тренера — Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Временным исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

Вместе с Хуаном Диасом московский клуб выиграл по итогам прошлого сезона Первую лигу. В текущем чемпионате РПЛ «Родина» занимает 15-е место, набрав лишь пять очков. Ранее в Кубке России команда Диаса разгромила казанский «Рубин» со счетом 5:0.



Зульфат Шафигуллин