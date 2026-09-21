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«Родина» уволила испанского тренера после упущенной победы над «Рубином»

13:04, 21.09.2026

Хуан Диас покидает пост главного тренера московской команды

«Родина» уволила испанского тренера после упущенной победы над «Рубином»
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

«Родина» объявила об отставке главного тренера команды Хуана Диаса. Соответствующая информация опубликована на официальных ресурсах клуба.

Это первая отставка в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Последним матчем для Хуана Диаса в качестве тренера «Родины» стала игра с казанским «Рубином», где московская команда упустила победу, ведя со счетом 1:0.

— «Родина» благодарит Хуана Диаса и его штаб за самоотдачу, эмоции, искренность и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении.

взято с сайта rubin-kazan.ru

Также клуб покидают помощники испанского тренера — Хосе Серрано, Антонио Салас, Хосе Ромеро, Хуан Эспинар и Карлос Нието. Временным исполняющим обязанности главного тренера «Родины» назначен Барсег Киракосян. Помогать ему будут Александр Димидко и Егор Новосадов.

Вместе с Хуаном Диасом московский клуб выиграл по итогам прошлого сезона Первую лигу. В текущем чемпионате РПЛ «Родина» занимает 15-е место, набрав лишь пять очков. Ранее в Кубке России команда Диаса разгромила казанский «Рубин» со счетом 5:0.

Зульфат Шафигуллин

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