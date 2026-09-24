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Экс-игрок «Рубина» Кузяев может перейти в махачкалинское «Динамо»

13:17, 24.09.2026

Гендиректор дагестанцев Газизов подтвердил интерес к футболисту

Экс-игрок «Рубина» Кузяев может перейти в махачкалинское «Динамо»
Фото: взято с сайта rubin-kazan.ru

Бывший футболист «Рубина» Далер Кузяев может перейти в махачкалинское «Динамо». Гендиректор дагестанцев Шамиль Газизов подтвердил интерес к российскому полузащитнику.

— Этот футболист нам интересен, больше пока ничего не могу сказать, — сказал «Матч ТВ» Газизов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее другие источники сообщали, что Кузяев прошел медосмотр перед трансфером в махачкалинское «Динамо». Футболист в ближайшее время может подписать однолетний контракт по схеме «1+1».

Напомним, Кузяев прошлый сезон выступал в казанском «Рубине». Клуб не стал продлевать соглашение с игроком по завершении контракта.

Зульфат Шафигуллин

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