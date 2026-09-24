«Рубин» объявил о подписании экс-игрока итальянского «Интера» Сальседо

Нападающий подписал четырехлетний контракт с казанским клубом

Фото: Реальное время

«Рубин» объявил о подписании экс-игрока итальянского «Интера» Эдди Сальседо. Об этом сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Сальседо подписал с «Рубином» однолетний контракт с опцией продления еще на сезон. Футболист ранее прошел медосмотр, после чего стороны оформили договор. Игрок достался «Рубину» бесплатным трансфером, Сальседо находился в статусе свободного агента.

Последние два сезона итальянский нападающий выступал за греческий ОФИ, за который забил 15 мячей в 50 матчах чемпионата Греции.

Напомним, ранее стало известно о срыве трансфера Ивана Олейникова в казанский «Рубин». При этом футболист до этого прилетел в Казань на базу клуба, сфотографировался с футболкой казанцев и встретился с руководством.

Зульфат Шафигуллин