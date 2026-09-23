Агент Головина раскрыл подробности переговоров с «Зенитом»

Интерес к Головину приписывали «Зениту» и «Спартаку»

Фото: Динар Фатыхов

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, в эфире шоу «Это футбол, брат!» рассказал о ходе переговоров с петербургским «Зенитом» в летнее трансферное окно.

— Мы хотели фиксированную зарплату плюс бонусы. Если у вас €3,8 млн зарплата, вы играете в топ-чемпионате в большом клубе, вы лидер этого клуба, а надо приходить в российский чемпионат. Ради чего? — сказал Клюев.

В начале сентября появились сообщения, что Головин может вернуться в Россию и продолжить карьеру в РПЛ. Интерес к нему приписывали «Зениту» и «Спартаку», однако 10 сентября стало известно, что футболист не ведет переговоры об уходе из «Монако».

Ранее сообщалось, что РФС представил новую форму сборной России перед матчем с Ираном в Казани. В основе дизайна лежит оцифрованная звуковая волна первого аккорда национального гимна, которая стала графическим паттерном на игровой футболке.

Алсу Сабирзанова