Анвар Гатиятулин: «Вопросов много, работаем над ними»

Главный тренер «Ак Барса» оценил текущую форму команды

Фото: взято с сайта ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин по завершении победного матча с «Сибирью» (3:2, по булл.) оценил нынешнюю форму казанской команды.

— После достаточно эмоциональных матчей, можно сказать, попали в рутину. Если по десятибалльной шкале оценивать отдельные компоненты: давление, позиционную игру в зоне атаки, возврат, игру в своей зоне, выход из нее, сейчас это где-то четыре-шесть баллов. Вопросов много, работаем над ними: разбираем видео, используем тренировки, когда есть возможность. Ждем, когда все это начнет воплощаться в игре. Не раз говорил, что мы ищем сочетания. Пришло много новых ребят, у многих изменились роли по сравнению с прошлым сезоном. Есть игроки с минимальным опытом КХЛ или вообще без него. Поэтому процесс идет, постепенно двигаемся вперед, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч в КХЛ казанцы проведут 26 сентября против «Металлурга» на выезде.



Евгений Романов