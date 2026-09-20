«Нефтехимик» пропустил шесть шайб и проиграл «Металлургу»

В составе нижнекамской команды шайбами отметились Матвей Заседа и Герман Точилкин

«Нефтехимик» уступил «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:6. Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург».

Несмотря на итоговое поражение, нижнекамская команда начала игру уверенно и после первого периода вела со счетом 2:1. В составе «Нефтехимика» шайбами отметились Матвей Заседа и Герман Точилкин. Однако удержать преимущество гостям не удалось.

«Металлург» перехватил инициативу и забросил шесть шайб. Голами у хозяев отметились Андрей Козлов, Нэйтан Тодд, Никита Коротков, Игорь Нечаев, Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков.

Отметим, что «Нефтехимик» занимает третье место в Восточной конференции с девятью очками. Следующий матч нижнекамцы проведут дома против тольяттинской «Лады».

Ранее сообщалось, что «Нефтехимик» одержал победу над «Автомобилистом».

Алсу Сабирзанова