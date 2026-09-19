УНИКС уступил «Анадолу Эфес» в матче Суперкубка Единой лиги

Встреча завершилась со счетом 91:79

Казанский УНИКС проиграл турецкому клубу «Анадолу Эфес» в матче группового этапа Суперкубка Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 91:79 (22:28, 25:23, 18:14, 26:14).

Самым результативным игроком УНИКСа стал американский центровой Джален Рейнольдс, набравший 24 очка. В его активе также шесть подборов, один перехват, одна передача и одна потеря.

У турецкой команды отличился Джеймс Майк — 17 очков, четыре подбора, четыре передачи и один перехват.

Напомним, Суперкубок Единой лиги ВТБ проходит с 17 по 20 сентября в Москве. В турнире участвуют шесть клубов: ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Анадолу Эфес» и «Игокеа».

Ранее сообщалось, что УНИКС вошел в топ-5 клубов по бюджету в Единой лиге ВТБ сезона-2025/26. Бюджет казанской команды составил 1,269 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова