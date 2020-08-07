Закрепить титул чемпионов: итоги и планы клуба водных видов спорта «Синтез»

В Татарстане появится еще одна академия — детская, в которой будут учить играть в водное поло

Фото: Ринат Назметдинов

Победы минувшего сезона, подготовка к новым баталиям в водном поло, прыжкам в воду и плавании, а также перспективы развития клуба водных видов спорта. На пресс-конференции министр спорта РТ Владимир Леонов, президент клуба «Синтез» Ирек Зиннуров, директор СК ВВС Максим Осмоловский и главный тренер ватерпольной команды Марат Закиров подвели итоги двух лет развития первого и пока единственного в России клуба водных видов спорта и рассказали о новых вершинах, что еще только предстоит покорить.

Таким может похвалиться не каждый профессиональный клуб

Сам клуб был образован в сентябре 2018 года. Точно так же, в этом же самом конференц-зале, ватерпольный «Синтез» подводил итоги прошедшего сезона. А напоследок — как вишенку на торте, припас новость о том, что по инициативе депутата Государственной Думы РФ, профессионального ватерполиста и президента ватерпольного клуба «Синтез» при поддержке спонсора команды — ПАО «Казаньоргсинтез» и Группы ТАИФ, в Татарстане создается первый клуб водных видов спорта, куда кроме водного поло, войдут и такие направления как прыжки в воду и плавание. И уже результаты первого года работы в новом формате показали: решение усилиться через объединение — было верным.

Несмотря на эпидемию коронавируса, татарстанскому клубу водных видов спорта есть чем гордиться и в минувшем — уже втором сезоне клуба в копилке прыгунов в воду — 9 медалей различных международных соревнований европейского и мирового уровня. В том числе 5 высшей пробы. Александр Красных стал бронзовым призером Кубка мира по плаванию.

В копилке прыгунов в воду СК ВВС «Синтез» 9 медалей. Фото: sintez-kazan.ru

Кроме того, сразу две ватерпольные команды стали чемпионами России: «Синтез» — победитель чемпионата России в суперлиге и успешно выступил в европейской лиге чемпионов (турнир так и не был завершен из-за разразившейся пандемии COVID-19), а ватерпольная команда «Синтез-УОР» стала лучшей в российской высшей лиге.

— Команда УОР — молодежная. Своеобразная ступенька от детской команды к взрослой, — пояснил Ирек Зиннуров.

— Не все профессиональные клубы могут таким похвалиться, что у них есть сразу две команды по водному поло. «Синтез-УОР» создана на базе училища олимпийского резерва, — дополнил президента клуба министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Для «водоплавающих» разрыв в сезоне дается особенно тяжело

Минувший сезон для татарстанских пловцов, прыгунов и ватерполистов, несмотря на то, что стартов было из-за пандемии гораздо меньше обычного, оказался гораздо тяжелее любого из прежних. Точнее, именно поэтому:

— Многие старты отменились, что-то раньше закончилось. Для нас, «водоплавающих» — это особенно тяжело. «Сухопутные» могут поддерживать форму на земле. «Водоплавающие» после затянувшейся паузы вынуждены очень осторожно входить в нормальный режим, чтобы избежать травм. Мы начали с 1 июля тренироваться. Будем надеяться, что с следующем сезоне, пандемия отойдет на задний план и наши ватерполисты, пловцы и прыгуны смогут достигнуть поставленных целей, — отметил Ирек Зиннуров.

Ирек Зиннуров: «Для нас- водоплавающих выход в нормальный режим после затянувшейся паузы дается особенно тяжело». Фото: Рината Назметдинова

А целей немало. План-максимум — Олимпиада в Токио. Ее все из-за той же эпидемии коронавируса перенесли на следующий год. И татарстанские спортсмены — прыгуны, пловцы — в расширенном составе сборной страны. Из планов на ближайшее будущее — не только подтвердить и закрепить свой титул чемпионов России, но и выиграть Кубок России и Суперкубок — Кубок адмирала Ушакова. Далее остается задача успешного выступления в европейской Лиге чемпионов. Последнее возможно, если, наконец, откроются границы и можно будет оформить шенген.

Тренируемся — дома

Что касается чемпионата России по водному поло, то он стартует уже 11 сентября. К этому моменту необходимо подтянуть физическую форму, набраться сил, скорости, выносливости. В прежние годы сборы проходили заграницей — в Черногории или Венгрии. Закрытые границы могли бы серьезно осложнить тренировочный процесс, если бы не поддержка спонсоров.

Группа ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез» вложили огромные средства в реконструкцию бассейна «Синтез». Фото: Владимира Туник

— Большая реконструкция прошла нашего бассейна «Синтез» — спасибо Группе ТАИФ и ПАО «Казаньоргсинтез». Огромные средства были вложены. Это новое остекление, новая крыша, новая водоочистка, вентиляция, отопление.., — начал описывать изменения, произошедшие с некогда единственным в республике бассейном с 50-метровой чашей Ирек Зиннуров.

— А раздевалка какая, — поддержал его министр спорта, сам в прошлом профессионально игравший в водное поло, и занимавшийся именно в «Синтезе».

— О! Это отдельная тема! Такая раздевалка только у хоккеистов и футболистов. А теперь и ватерполистов. Наверное, ребята сами оценили — те условия, в которых работают. Тренировки проходят в связи с пандемией в своих родных стенах. Условия созданы все для достижения результата, — тут же откликнулся президент клуба.

— И сауна, и хамам, и бочка ледяная для восстановления, массажный кабинет, кабинет доктора.., — подхватил перечисление приобретенных благ недавно возглавивший ватерпольную команду «Синтез» Марат Закиров.

Причем рассказывал так увлеченно, что министр спорта посетовал на то, что пресс-конференция проходит в конференц-зале информагентства, а не на территории обновленной домашней чаши клуба.

Профессиональный спорт на альтруизме не построить

Защищая цвета российского и татарстанского флагов, профессиональные спортсмены выполняют тяжелую работу, которая по плечу далеко не каждому.

— Огромное спасибо нашим спонсорам клуба — ГК ТАИФ, ПАО «Казаньоргсинтез». Развитие и поддержка профессионального спорта требует ресурсов, в том числе финансовых. Выступая за Татарстан, за нашу страну, спортсмен не может позволить себе делать это на голом альтруизме. Не смотря на непростую экономическую ситуацию, достигнутые ранее с Группой ТАИФ соглашения и договоренности — пролонгируются. И за это огромное спасибо руководству компании, — подчеркнул Владимир Леонов.

Владимир Леонов: «Развитие и поддержка профессионального спорта требует значительных ресурсов». Фото: Рината Назметдинова

Речь идет не о том, чтобы просто выделять средства, а о целевом расходовании их на строительство, ремонт, модернизацию и поддержание многочисленных спортобъектов, а также клубов, команд, ДЮСШ, находящихся на попечении Группы. Что касается мотивации спортсменов на результат, то в том же клубе водных видов спорта «Синтез», внедрена особая система поощрения.

— Система, инновационная не только для Татарстана, но и, наверное — страны: спортсмены выступают не просто за зарплату, а получают деньги за результат, который они показывают. Прыгуны в воду, пловцы и ватерполисты основную часть своих доходов получают исходя из результатов, которые они показывают в том числе и на международных соревнованиях. Я так думаю, что они этим довольны, — рассказал о схеме Ирек Зиннуров.

Опыт, который необходимо тиражировать на весь Татарстан

Результаты, достигнутые за два года работы клуба водных видов спорта — впечатляют. И «Синтез» готов расти дальше. Так, в Базарных Матаках уже открыта ватерпольная секция. Более того, именно оттуда начинается развитие женского водного поло в Татарстане. Лишь недавно появившаяся команда уже успела завоевать путевку на российскую спартакиаду. Старт перенесен из-за пандемии, но он обязательно состоится, и татарстанки надеются достойно представить республику.

Масштабные планы строит «Синтез» и на развитие детского спорта. Ими поделился президент клуба:

— У нас очень мало детских клубов. Поэтому руководство клуба решило создать «Синтез» — академию. Детскую школу по водным видам спорта. Пока она только зарождается. Начнем с малого — первого набора. И потом постараемся, чтобы она стала полноценным конкурентом для существующих школ, которые «Синтез» так же хорошо поддерживает. Будет конкуренция, поскольку у нас довольно много школ по плаванию, а вот по водному поло — мало. По прыжкам — только одна — в ДВВС. Будем стараться развиваться и в этом направлении.

Стартует проект в Казани, но в дальнейшем, опыт и наработки нужно будет ретранслировать и на республику в целом. Не так давно Группа ТАИФ и ПАО «Нижнекамскнефтехим» поделились планами о строительстве в нефтехимической столице республики первого бассейна с 50-метровой чашей. С помощью руководства города уже и с местом определились — близ Вахитовского кольца. Проектная стоимость объекта — около миллиарда рублей. Его планируется возводить на условиях государственно-частного партнерства.

Проект создания детской академии водных видов спорта планируется растиражировать на всю республику. Фото: Рината Назметдинова

— Были переговоры. Но пока о принятии решения информации нет. Естественно, при появлении такого объекта, мы будем работать с клубом и тиражировать проект детской академии по районам. Развивать водные вид спорта, проводить селекцию. При принятии решения о строительстве такого сооружения, мы, параллельно со строительством, будем сразу заниматься комплектованием школы, — отметил на пресс-конференции министр спорта Татарстана, отвечая на вопрос «Реального времени».

В том, что профессиональный бассейн с 50-метровой чашей точно не будет лишним в третьем по величине городе республики, уверен и Ирек Зиннуров.