Какими будут музеи будущего России и Татарстана: шуметь и трогать руками — можно

Национальный музей Татарстана и музей-мемориал Великой Отечественной войны рассказали о своих «фишках» на онлайн-форуме «Победа»

Фото: Антон Райхштат / kazanreporter.ru

Музей Победы открыл международный открытый культурно-образовательный форум «Победа». Среди 14 музеев-участников — Национальный музей Республики Татарстан и его филиал Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На первой встрече руководители и научные сотрудники российских музеев рассуждали на тему «Экспозиция как главный инструмент коммуникации музея в освещении темы Великой Отечественной войны. Методы и технологии». Опытом делились музейщики не только Москвы и Казани, но и Белоруссии, Абхазии, Армении, Донецкой народной республики, Казахстана. О том, как это было и чем похвастались музеи Татарстана — в материале «Реального времени».

«Мы создали музей-кино-театр»

Первым слово взял представитель организатора форума, заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Эльдар Янибеков. Он рассказал о новой постоянной экспозиции столичного музея, посвященный Великой Отечественной войне. Понятно, что Москва всегда задает тон и показывает пример, но новая масштабная выставка действительно стала уникальным опытом и показала, как музеи используют возможности высоких технологий, встраивая их в исторические интерьеры и гармонично сочетая с реальными предметами почти вековой давности. Однако главный инструмент современного музея в работе с посетителем — эмоциональное воздействие.

— Мы поставили для себя беспримерную на данный момент задачу — создать музей — кино — театр. Главная проблема, которая встала перед нами, — интегрировать в исторические предметы видео- и мультимедийные решения, причем так, чтобы они не бросались в глаза. До нас такого и в подобном масштабе никто не делал. Для примера скажу, что длина стены в наших залах достигает 14 метров!

«Подвиг народа» — новая экспозиция, которую открыли в этом году. Она наглядно показывает, как мы себе представляем современную музейную экспозицию. Перед созданием мы решили — это должна быть принципиально новая экспозиция. В итоге получили уникальный музейный проект, которого в музеях нашей страны еще не было. Суть в том, что основным художественным решением было воссоздание большого количество исторических декораций, которые были созданы на основе фото- и видеохроники военных лет. На 14 зальных пространствах общей площадью в 3 тыс. кв. метров мы рассказываем о жизни, быте, культуре в нашей стране, производстве в тылу, оккупации, обороне Брестской крепости, о самих оккупантах, — рассказал Эльдар Янибеков.

Девочка-газета и запахи сожженных деревень

Спикер отметил, что все исторические декорации дополнены мизансценами с использованием скульптурных групп. Получается, что посетитель видит не только декорации, но действующих лиц. Часть скульптурных мизансцен — не просто массовка или выдуманные персонажи. Некоторые из них — исторические лица, созданные на основе фотодокументов и портретов. Например, знаменитая Лина Орлова, девочка-газета, незаменимая помощница раненым. В экспозиции в составе скульптурной группы она по-прежнему помогает писать солдату письмо. Это еще раз подтверждает, что экспонаты, даже вновь созданные, имеют под собой исторический и фактологический материал, это не художественный вымысел.

Художественное освещение позволяет создать динамику картинки, чтобы посетитель попадал не в статичное, а живое пространство. Это позволяет создать эффект присутствия и ощутить полную причастность к происходящему. Еще одной находкой музейщиков стало звуковое сопровождение. Тем самым, современный подход нарушил еще одно требование музеем — «Не шуметь». То есть человек, заходя в реконструированный цех не только видит муляжи оборудования интерьерный антураж производства, видим скульптуры работающих людей, но и слышит звуки движущегося конвейера. Добавим сюда трансляция на стены фильмов и видеороликов и принцип 3D, но в музейном исполнении, предстает во всей красе.

По словам Янибекова, пока не удалось воплотить еще одну задумку, переход к 4D, то есть добавить к картинке, звуку и тактильным ощущениям еще и запахи. Понятно, что имеют место финансовые возможности, да и творчество — процесс бесконечный. Допустим, при показе сожженных деревень под Смоленском, наряду с кадрами видеохроники, звуками скрипящей оконной рамы и плача ребенка добавить соответствующее воздействие на обоняние. Однако, как заверил замдиректора Музея Победы, работа в этом направлении идет.

Спикер отметил, что все исторические декорации дополнены мизансценами с использованием скульптурных групп. Фото topwar.ru

Для обладателей «клипового» мышления

Большие возможности в музейном пространстве дает и использование театральной сценографии. Она позволяет проводить театрализованные постановки, детские квесты и интерактивные экскурсии. Ноу-хау музея — все смотрители одеты в одежду того времени и как бы являются участниками событий, они задействованы экскурсиях, но при этом по-прежнему наблюдают за сохранностью экспонатов.

Музейщики уверены, недостаточно построить декорацию, пространство надо наполнить предметами эпохи:

— Как музей, необходимо показывать предметы музейного фонда, но мы привлекли и предметы эпохи, например, теплушку военных лет, в которую можно заходить. Мы специально это закупали и посетитель может с этим взаимодействовать, нарушая еще один годами нерушимый принцип «Руками не трогать». Историю мы передаем в современных форматах. Молодое поколение с его клиповым мышлением привыкло к интерактиву, электронным средствам, которые используем и мы, чтобы посетитель был не наблюдателем, но и самостоятельно черпал информацию. Еще одно наше ноу-хау — библиотека. Ни в одном музее нет читального зала с библиотечным фондом самого музея в более 2 тысяч книг и периодических изданий военного времени. Наш библиотекарь выдает, например, газеты, выходившие в те годы, их можно полистать и прочесть в читальном зале. Кроме того, всю виртуальную экскурсию по нашей новой экспозиции можно пройти по QR-коду на сайте музея, — добавляет Янибеков.

Военные письма стали интерактивными

Генеральный директор Национального музея Татарстана Гульчачак Назипова подчеркнула, что в новой постоянной экспозиции музея, которая выстраивается к 100-летию образования ТАССР, порядка 350 кв метров площади отведено экспонатам Великой Отечественной войны. Но есть и отдельный филиал, созданный еще к 60-летию победы — Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Его экспозиционная площадь — 450 кв метров

— Мы долго спорили об идеологии нового музея. В результате две наши сотрудницы съездили в Китай и походили по музеям там. Мы взяли за основу подход наших китайских коллег. Так, первая тема, которую мы взялись осветить — ужасы фашизма. Вторая тема у китайцев не освещается, но для нас она необходима. Это — героизм наших соотечественников, поскольку воспитание патриотизма у молодежи — это тоже одна из основных наших задач. Мы отошли от хронологического показа войны, взяли тематический вариант. Экспозиция получилась современной. Первый зал рассказывает о начале войны, мы его назвали «Наша память священна». Поскольку площади всех четырех залов небольшие, касса располагается в первом зале. Пока люди стоят за билетом, они могут посмотреть фильм «Обыкновенный фашизм», а также наши промо-ролики. Стенды — боевые потери республики, места гибели наших земляков. Нужно отметить, что еще до открытия филиала у нас был создан виртуальный музей Великой Отечественной войны, его «наработки» мы использовали как основу. Интерактивная композиция представлена различными способами и во всех тематических зонах: например, в квартирке военных лет, где на сенсорном экране можно прочесть письма войны, заметьте, они писались на русском и татарском языках, и арабской вязью. Все письма мы перевели. Есть стена «Созвездие героев», где размещены фотографии, а за ними ячейки, которые можно открыть и узнать о героях больше информации. Вещами и предметами войны нас «снабжают» поисковики — в республике есть свой «Снежный десант», одна из стен посвящена поисковому движению, которому исполнилось уже 52 года. В одном из залов освещена тема «Дети войны», где представлены подлинные вещи из фондов.

Музей как пространство для поиска и игры



Директор филиала Александр Александров подчеркнул, что его музей работает и как мемориал, поскольку здесь есть все, чтобы посетители смогли найти своих родных, погибших в войне:

— В первом зале есть экраны, где посетители могу найти информацию о своих родственниках, которая храниться на сайте виртуального музея. Тут же ее можно и распечатать. Основной зал разделен на 2 части. Слева мы видим фронт, справа — тыл, но они настолько тесно связаны, что при экскурсиях мы просто ходим от зоны к зоне. Например, от Бреста до квартиры времен начала войны. Здесь есть и фото-зона и место, где почитать письмо, виден и вход в призывной пункт. Далее посетители знакомятся со всеми знаковыми достижениями и моментами жизни военных лет. Это и вклад тыла в строительство 330 км оборонных укреплений вокруг республики, и работа 77 предприятий, которые сюда были эвакуированы, еще 25 заводов и фабрик создано с нуля. Мы видим, как у нас развивалась авиационная промышленность, более 90% самолетов По-2 было создано именно здесь, сельское хозяйство, как в 1943 году была найдена нефть, развивалась наука, как город и республика, несмотря на трудности войны, жили активной культурной жизнью. Много интерактивных зон, в 3 и 4 залах разработаны игры для разных возрастов, здесь проводятся тематические мастер-классы, есть конференц-зал для встреч и библиотека.

«Удивительная работа и очень интересный опыт», — уважительно отметила выступление казанских музейщиков модератор.

Посетители знакомятся со всеми знаковыми достижениями и моментами жизни военных лет. Фото tatar-inform.ru

Нары концлагеря и личные вещи погибших бойцов

Небольшие музея страны также присоединились с форуму. Так, замдиректора Музея боевой славы Абхазии Николай Медведский отметил, что наибольшее эмоциональное воздействие производят личные предметы погибших бойцов, найденные на месте боев:

— Нам отрадно видеть, когда люди пропускают все услышанное и увиденное через себя. Экспозиционная площадь музея небольшая — до 300 кв метров, при этом на зал, посвященный Великой Отечественной войне отведено около 80 кв метров. В музее работает 13 человек. Большой интерес вызывают витрины, посвященные воинам-абхазцам — можно увидеть, как наш земляк Мелитон Кантария водружает знамя над рейхстагом вместе с Михаилом Егоровым и Алексеем Берестовым, стенд о женщинах нашей республики, прошедшими войну… Мы проводим мероприятия и за пределами музея. Реставрация памятников и уборка могил всегда находят отклик в сердцах жителей.

О мемориале в поселке Баравуха, где в годы войны немцы разместили концлагерь, рассказала младший научный сотрудник музея истории и культуры города Новополоцка (Белоруссия) Наталья Кравцова. Она рассказала, что раздел, посвященный ВОв, дополнен сравнительно недавно, здесь есть тематические блоки с сохранением временной последовательности: оборонительные бои, партизанское движение и бои за освобождение. В прошлом году открыты новые залы экспозиции, где появились точная копия пулеметного станка «Горностай», оружие и патроны, найденные на месте боев, воспоминания, точные копи нар в концлагере — все вместе это также направлено на усиление эмоционального воздействия на посетителя. При этом площадь музея — всего около 100 кв метров, в нем работает два сотрудника.

В каждой теме, если экспозиция построена по тематическому принципу, должна быть хотя бы одна, а лучше больше, мультимедийная «зацепка», считает Янибеков. Фото topwar.ru

Мультимедиа и подлинник: однозначной пропорции нет

После выступлений организаторам форума задали несколько вопросов по работе современного музея. Например, каким должно быть процентное соотношение подлинников и музейных экспонатов к интерактивным мультимедийным решениям. «Никаким», — экспертно заявил Эльдар Янибеков. Он считает, что каждый музей должен сам принимать решение. Многое зависит от непосредственного художественного решения, но у нас принято, что посетитель идет в музей смотреть на предмет. Если человек идет на художественную выставку, ему, конечно, интересно посмотреть на подлинник. Если речь идет об исторических моментах, тут без мульмимедиа не обойтись, это дает дополнительную информацию о предмете, позволяет построить вокруг него историю. В каждой теме, если экспозиция построена по тематическому принципу, должна быть хотя бы одна, а лучше больше, мультимедийная «зацепка»

— У нас в каждом тематическом пространстве от 2 до 10 мультимедийных устройств, но они интегрированы в декорации, возможно, вы даже не обратите внимание, что они присутствуют, насколько гармонично смотрятся, — привел пример замдиректора Музея Победы.

Предполагается, что форум станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов музейной и образовательной деятельности. На мероприятиях, которые будут проводится как о онлайне, так и в привычном очном формате, пройдут обсуждения с представителями профессионального музейного сообщества, научными работниками, педагогами, студентами и учащимся. Так, по окончании первой конференции была анонсирована следующая встреча, которая состоится в 20-х числах августа. Она будет посвящена работе музеев со школьниками.