Назипова Гульчачак Рахимзяновна
Общая информация
Родилась 10 февраля 1961 года в д. Тойгузино Мензелинского района ТАССР.
Образование:
1983 год — Казанский государственный университет (специальность «история» )
1990 год — аспирантура Казанского государственного университета
Трудовая деятельность:
В 1983 — 1992 гг. — преподаватель Мензелинского педагогического училища.
В 1992 — 1997 гг. — заведующая отделом этнографии Национального музея РТ.
В 1997 — 1999 гг. — преподаватель Турецко-татарского лицея.
В 1999 — 2006 гг. — заместитель — первый заместитель генерального директора НМ РТ по научно-исследовательской работе.
С 2006 г. — генеральный директор Государственного бюджетного учреждения культуры «Национальный музей Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Горького, 10
- Телефон: (843) 292-45-88
- Email: tatar_museum@mail.ru
- Сайт: www.association.tatmuseum.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018