Финансово нестабильное волейбольное лето: игроки ВК «Грозный» пошли на отчаянные меры

Большие долги — частое явление для мужского волейбола в России

Пандемия коронавируса внесла серьезные финансовые коррективы в планы большинства спортивных клубов России. Волейбол, в котором некоторые команды и так сводили концы с концами, теперь рискует пострадать еще сильнее. Уже покинула Суперлигу «Нова» из Самарской области. На днях игроки волейбольного клуба «Грозный» обратились с открытым письмом во Всероссийскую федерацию волейбола с просьбой не допускать команду к играм следующего сезона, пока не будут закрыты долги за прошлый. О ситуации в чеченском клубе, незакрытых долгах других команд и финансовых проблемах российского волейбола в целом — в материале «Реального времени».

ВК «Грозный»: пять месяцев без зарплаты

В конце июля появилась информация, что игроки, тренеры и сотрудники клуба Высшей лиги «А» «Грозный» написали открытое письмо на имя президента Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислава Шевченко с просьбой не регистрировать клуб для участия в новых турнирах, пока он не погасит задолженности за минувший сезон.

В письме указано, что волейболисты и сотрудники не получали заработную плату на протяжении последних четырех-пяти месяцев. При этом никаких комментариев со стороны руководства не было. Как сообщил «Реальному времени» источник в клубе, в определенный момент там даже перестали говорить, что все наладится и просто не выходили на связь.

В прошлом сезоне «Грозный» довольно неплохо выступал во втором эшелоне российского волейбола и уверенно входил в пятерку лучших команд, пока чемпионат не был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. На предстоящий сезон чеченская команда подала заявку и уже включена в официальный календарь сезона Высшей лиги «А» в зону «Запад». В Высшую лигу «Б» также заявлена команда «Грозный-2».

Волейболисты и сотрудники клуба в своем обращении просят не допускать ВК «Грозный» до прохождения мандатной комиссии, которая намечена на вторую половину августа, и наложить запрет на регистрацию новых игроков, пока руководство не рассчитается с долгами.

— Мы считаем, что будет крайне несправедливо, если вы, уважаемый Станислав Владимирович, допустите руководству АНО «Волейбольный клуб «Грозный» потратить деньги на организацию деятельности в новом сезоне, в то время как те, кто бились и работали на благо клуба, тратили свои силы, свое здоровье, будут продолжать ждать и выпрашивать свои законно заработанные по контракту деньги.

Просим вас помочь в решении нашей проблемы, так как мы уже бессильны и достучаться до руководства не можем. У каждого игрока, представителя тренерского, медицинского и административного штаба есть семьи, дети. Данные задолженности очень сильно бьют по возможностям нормально обеспечивать жизнь семей. Для многих ситуация близка к критической или уже стала таковой, — говорится в письме.

Полностью текст обращения к президенту ВФВ выглядит следующим образом:

«В Грозном зрители не ходят на спорт. Приходят только тогда, когда становится известно, что Рамзан Кадыров посетит мероприятие»

А ведь еще не так давно чеченский волейбол переживал настоящий ренессанс — в 2012 году ВК «Грозный» через стыковые матчи обеспечил себе право участия в Суперлиге, в которой играл три года. На высшем уровне команда из Чечни выше 11 места не поднималась, но смотрелась довольно боеспособной и открыла российскому волейболу целый ряд игроков: Сергей Антипкин, Андрей Куцмус, да тот же Ярослав Подлесных, который выступал в «Грозном» в роли связующего, а не в привычном для себя амплуа доигровщика, которое позволило ему дорасти до волейболиста уровня сборной России.

В те годы на волейбол, в только-только построенный спорткомплекс, пожаловал даже глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Совсем недавно бывший диагональный грозненцев Павел Гурченко, который уже завершил свою карьеру, рассказал, как это было:

— Кадыров, когда в первый раз пришел на волейбол, сказал: «Сегодня я хочу заболеть, как однажды на футболе». Но, судя по всему, что-то пошло не так. Волейбол оказался для него намного сложнее, чем футбол. В «игре миллионов» все было проще — кто-то забил гол, так ему сразу дают приз. Условный автомобиль, а в волейболе постоянно мячи забивают. Всем автомобили не подаришь! Хотя игра, на которой присутствовал Кадыров, была принципиальной. Приехала еще команда из Дагестана, а это настоящее дерби! Интрига была сумасшедшая. Сначала мы уступали, но в итоге сумели вырвать победу.

В Грозном играть было несложно и не страшно, однако достаточно непросто с моральной точки зрения. Сами же люди в Чечне страдают от определенных рамок, поэтому там тяжело жить. Так, например, в 30-градусную жару нельзя на улицу выйти в шортах. Однажды я видел, как по улице шли люди с закатанными джинсами, к ним подошли несколько вооруженных блюстителей правопорядка и вежливо попросили так не делать. Напряжение убивает весь азарт игры. Кроме того, в столице Чечни зрители не ходят на спорт. Спортивные сооружения наполняются исключительно тогда, когда становится известно, что Рамзан Кадыров посетит мероприятие. В Грозном интересно жить максимум один год, и лишь когда ты молод. Это интересный жизненный опыт, развивает кругозор.

Павел Гурченко: «В Грозном играть было несложно и не страшно, однако достаточно непросто с моральной точки зрения». Фото rabochy-put.ru

Ответ ВФВ: «О снятии с чемпионата речи не идет, проблема решается»

Как стало известно «Реальному времени», после этого публичного обращения руководство «Грозного» предприняло меры и выплатило игрокам и сотрудникам по одной зарплате. При этом пообещало, что проблемы будут решены в ближайшее время, и стало держать постоянный контакт с представителями клуба образца прошлого сезона и от долгов не уклоняется.

Высказался по теме и президент ВФВ:

— Да, в распоряжение федерации поступило письмо с указанием того, что в данном клубе непростая финансовая ситуация. На сегодняшний день руководство клуба озабочено и принимает меры.

Думаю, что в ближайшее время будет какой-то результат. Не все так просто в связи со многими вещами, в том числе и с коронавирусом. О снятии с чемпионата речи не идет. Думаю, что клуб в силах урегулировать все эти моменты. Сложности есть, и никто этого не отрицает, но клуб прилагает все усилия, чтобы решить проблему, — заявил Станислав Шевченко.

Прецедентов хватает: «Искра», «Урал», «Губерния», «Нова» и другие



Финансовые проблемы в российском волейболе — не редкость. За прошедшее десятилетие можно вспомнить порядка 20-ти команд, которые либо имели серьезные долги, либо просто прекратили свое существование. При этом далеко не всегда волейболисты получали свои деньги.

Можно вспомнить ситуацию с амбициозным «Динамо-Янтарем» из Калининграда, за который играли известные волейболисты (Динейкин, Де Кергре, Жигадло, нынешний главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо), однако клуб прекратил свое существование буквально в одночасье. В 2010 году было принято решение, что «янтарцев» не будут содержать на бюджетные деньги даже на уровне Высшей лиги «А». Команда еще какое-то время влачила жалкое существование и в итоге совсем пропала с волейбольных радаров.

Подмосковный «Луч», «Металлоинвест» из Старого Оскола, краснодарское «Динамо», пермское «Прикамье», «Тюмень», «Нефтехимик» из Салавата, петербургский «Автомобилист», нижегородская «Губерния», «Нова» из Самарской области, московский МГТУ, в котором один из волейболистов на фоне больших финансовых проблем даже покончил жизнь самоубийством… Этот список можно продолжать и продолжать.

Однако особняком стоят две истории — «Искры» и «Урала». Одинцовский клуб до 2012 года был грозной силой российского волейбола и регулярно завоевывал медали, а в 2009-м играл в Финале четырех Лиги чемпионов. В межсезонье 2012-го костяк «Искры», состоящий из либеро Алексея Вербова и доигровщиков Павла Абрамова и Алексея Спиридонова, перебрался в уфимский «Урал», который на тот момент ставил самые амбициозные задачи. Однако на деле оказалось, что топовые игроки сменили один проблемный клуб на другой.

Сезон 2012/13 стал концом для той прославленной «Искры», которую из-за задержек по зарплате покинули итальянский тренер Роберто Сантилли и легионеры. Сейчас вновь созданная команда из Одинцово без особых успехов играет в Высшей лиге «А». «Урал» же в тот год собрал самый сильный состав в своей истории, добился лучшего результата за все время существования команды, играл в двух финалах — чемпионата России и Кубка Вызова, однако весной руководство башкирского клуба, в котором также были многомесячные долги по зарплате, заявило волейболистам, что на будущий год они могут подыскивать себе другие клубы. Долги выплачивались частями и очень длительное время, а, например, бразилец Леандро Виссотто свои призовые не получил даже спустя 6 лет после того сезона в «Урале».

Алексей Спиридонов в январе 2013 года после игры с «Искрой» в Уфе дал свое легендарное интервью про шесть нулей, которые ему должна была прежняя команда, и передал привет лично руководителю клуба Андрею Бельмачу.

«Урал», распустив лидеров, еще два года был в тяжелом финансовом положении, однако команда удержалась на плаву в Суперлиге, несмотря на все слухи о понижении до уровня Высшей лиги «Б». Правда, в марте 2014-го игрокам башкирского клуба для привлечения внимания к своей проблеме пришлось пойти на самую крайнюю меру в российском волейболе. Команда из Уфы отказалась играть домашнюю встречу против новосибирского «Локомотива», заработав техническое поражение со счетом 0:3.



До сих пор не увидели своих денег многие лидеры нижегородской «Губернии» образца 2013-2014 года. В 2018 году на фоне долгов в начале чемпионата отпустила ведущих игроков «Нова».



По итогам минувшего сезона снова появились задержки в «Урале». Руководство клуба связало их только с пандемией, но игрокам от этого не легче. По информации «Реального времени», в Уфе должны еще две зарплаты, которые пообещали выплатить до конца лета. Были в минувшем чемпионате некоторые задержки даже в одной из команд, финансируемых мощным «Газпромом». Однако вопрос не дошел до публичного обсуждения и оперативно решился. Как в итоге разрешится ситуация в «Грозном», пока остается только догадываться.